असेंबली से AI तक: नए उत्तर प्रदेश की नई उड़ान, CM योगी ने गिनाई टेक्नोलॉजी की पूरी तस्वीर

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में हुए तकनीकी और औद्योगिक बदलावों की तस्वीर सामने रखी. उन्होंने कहा कि कभी उत्तर प्रदेश को तकनीक के बड़े बाजार के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर, स्टार्टअप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उत्पादन और नवाचार की दिशा में बढ़ रहा है.
मोबाइल से माइक्रोचिप तक का सफर
सीएम योगी ने अपने पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश में नीति, निवेश और उत्पादन से जोड़ा है. उनके मुताबिक पिछले करीब साढ़े 9 वर्षों में प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आया है. सरकार का दावा है कि देश में बनने वाले करीब 60 फीसदी मोबाइल फोन और 55 फीसदी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है.
जेवर में बन रही चिप यूनिट
तकनीकी बदलाव की सबसे बड़ी कड़ियों में से एक जेवर में प्रस्तावित HCL-Foxconn सेमीकंडक्टर इकाई है. करीब ₹3,706 करोड़ की इस परियोजना को केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है. Invest UP के मुताबिक यह डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनाने वाली OSAT यूनिट होगी, जो मोबाइल फोन, लैपटॉप और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों के लिए चिप तैयार करेगी.
डेटा सेंटर से AI तक
योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डेटा सेंटर के बढ़ते नेटवर्क को भी तकनीकी बदलाव की बड़ी कड़ी बताया. उत्तर प्रदेश की आधिकारिक डेटा सेंटर नीति के मुताबिक 644 MW क्षमता के डेटा सेंटर प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं और इनमें करीब ₹21,342.90 करोड़ का निवेश जुड़ा है. सरकार अब डेटा सेंटर के साथ AI आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में भी आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है.
स्टार्टअप और यूनिकॉर्न की बढ़ती दुनिया
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 24 हजार से ज्यादा स्टार्टअप और 8 यूनिकॉर्न हैं. Invest UP के मौजूदा सेक्टर आंकड़ों में भी प्रदेश से जुड़े 8 यूनिकॉर्न दर्ज हैं. योगी के मुताबिक इसका असर युवाओं की भूमिका पर भी पड़ रहा है. युवा सिर्फ नौकरी तलाशने वाले नहीं रहना चाहते, बल्कि अपना कारोबार और नए आइडिया लेकर सामने आ रहे हैं.
2017 से पहले की तस्वीर पर निशाना
अपने पोस्ट में मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की सरकारों पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में प्रदेश की क्षमता का इस्तेमाल नहीं हुआ और विकास का मॉडल परिवारवाद तथा अपराध के इर्द-गिर्द सिमट गया. उन्होंने सैफई महोत्सव और माफिया को लेकर भी पूर्ववर्ती सरकार पर राजनीतिक हमला बोला.
परिवार से ज्यादा प्रदेश पर जोर
योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने विकास की प्राथमिकता बदली है. उनके मुताबिक परिवार के विकास की जगह प्रदेश का विकास, माफिया के संरक्षण की जगह निवेशक का संरक्षण और तुष्टीकरण की जगह टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया. इसी बदलाव को वह इलेक्ट्रॉनिक्स से डेटा सेंटर और डेटा सेंटर से AI तक पहुंचने की वजह के तौर पर पेश कर रहे हैं.
10 लाख युवाओं को AI से जोड़ने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने AI-प्रज्ञा कार्यक्रम का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इसके जरिए 10 लाख युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. इससे पहले सरकार ने AI, AR, VR और XR जैसी तकनीकों में बड़े पैमाने पर युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजनाएं भी सामने रखी हैं. फरवरी 2026 में विधानसभा में मुख्यमंत्री ने AI को भविष्य की अर्थव्यवस्था का अहम आधार बताते हुए युवाओं के लिए AI टूल्स और नई तकनीकी ट्रेनिंग की योजनाओं का जिक्र किया था.
अब लखनऊ से नई तकनीकी पहल
योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मंगलवार को लखनऊ में HCL Tech की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वह शामिल होंगे. इसी कार्यक्रम में HCL GUVI Emerging Tech Skilling Centre का शुभारंभ भी होना है. इसका मकसद युवाओं को उभरती तकनीकों के लिए तैयार करना है.
असेंबली से AI तक का दावा
मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट का समापन 'असेंबली से AI तक' की यात्रा के तौर पर किया. उनका कहना है कि यह बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं है. इसके साथ युवाओं के लिए रोजगार, स्टार्टअप, कारोबार और नई तरह के अवसर भी जुड़ रहे हैं. सरकार इसी तस्वीर को 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' के लक्ष्य से जोड़कर पेश कर रही है.