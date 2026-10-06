असेंबली से AI तक: नए उत्तर प्रदेश की नई उड़ान, CM योगी ने गिनाई टेक्नोलॉजी की पूरी तस्वीर

मुख्यमंत्री ने AI-प्रज्ञा कार्यक्रम का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इसके जरिए 10 लाख युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. इससे पहले सरकार ने AI, AR, VR और XR जैसी तकनीकों में बड़े पैमाने पर युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजनाएं भी सामने रखी हैं. फरवरी 2026 में विधानसभा में मुख्यमंत्री ने AI को भविष्य की अर्थव्यवस्था का अहम आधार बताते हुए युवाओं के लिए AI टूल्स और नई तकनीकी ट्रेनिंग की योजनाओं का जिक्र किया था.