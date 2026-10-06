Add Zee Business As A Preferred Source
App

असेंबली से AI तक: नए उत्तर प्रदेश की नई उड़ान, CM योगी ने गिनाई टेक्नोलॉजी की पूरी तस्वीर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में हुए तकनीकी और औद्योगिक बदलावों की तस्वीर सामने रखी.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 06, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 05:05 PM IST
असेंबली से AI तक: नए उत्तर प्रदेश की नई उड़ान, CM योगी ने गिनाई टेक्नोलॉजी की पूरी तस्वीर

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गांव-गांव पहुंची डिजिटल लाइब्रेरी, 57,600 पंचायतों में पढ़ाई का नया ठिकाना; CM योगी
2
3
4
5