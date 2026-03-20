UP TET 2026: यूपी में शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, यूपी टीईटी का विज्ञापन जारी, जानें आवेदन से लेकर एग्जाम डेट की पूरी डिटेल

UP TET 2026 Notification Released: यूपी में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है. यूपीटीईटी2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
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UP TET 2026: उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2026 का आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया गया है. आयोग की वेबसाइट पर 20 मार्च 2026 से विज्ञापन उपलब्ध करा दिया गया है. इस बार की परीक्षा में प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) दोनों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.
UP TET के लिए करें आवेदन
बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार शिक्षा क्षेत्र में सुधार और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रयासरत है. इसी कड़ी में UP TET 2026 को समयबद्ध तरीके से आयोजित कर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को गति देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. ऐसे में इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी देख लें.
UP TET के लिए ओटीआर व्यवस्था लागू
आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि योगी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के उद्देश्य से इस बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) व्यवस्था लागू की है. अब अभ्यर्थियों को पहले ओटीआर पूरा करना होगा. उसके बाद ही वे यूपीटीईटी-2026 के लिए आवेदन कर सकेंगे. इस व्यवस्था से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी.
26 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन
वहीं, उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च 2026 से शुरू होकर 26 अप्रैल 2026 तक चलेगी. अभ्यर्थियों को 1 मई 2026 तक आवेदन पत्र में संशोधन और शुल्क संबंधित समस्याओं के समाधान का अवसर दिया जाएगा. परीक्षा का आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है. आयोग का फोकस योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति से प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है.
ध्यानपूर्वक पढ़ लें विज्ञापन
उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आवेदन करें, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके. परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी.
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