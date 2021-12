यूपी-उत्तराखंड के चुनावी मैदान में राहुल गांंधी के उतरने की खबर से कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी खुश

देहरादून/ अमेठी. जैसे ही उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनावों (UP UK Assembly Election 2022) के मैदान में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के उतरने की खबर सामने आई, इसकी खुशी कांग्रेस (UP congress) से ज्यादा बीजेपी (UP bjp) को हुई. बीजेपी की ओर से इस खुशी को छिपाया भी नहीं गया. उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता शादाब शम्स ने इस बारे में कहा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) हमारे लक्की चार्म हैं, उनके आने से तो बीजेपी नेता बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं. जब भी वो चुनाव मैदान में आते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं कि कांग्रेस नेताओं से जवाब देते नहीं बनता.

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की 16 दिसंबर को देहरादून के परेड मैदान में रैली होने वाली है और इसके अलावा राहुल गांधी 18 दिसंबर को अमेठी के दौरे से यूपी विधानसभा चुनावों में भी अपनी आमद दर्ज करा रहे हैं. अब आते हैं उनकी आमद से बीजेपी की खुशी वाली बात पर, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल की कैंपेनिंग कांग्रेस के लिए बैकफायर और बीजेपी के लिए वोट जुगाड़ने का जरिया हमेशा से ही बनती रही है. बीजेपी जब-जब कमजोर दिखती है राहुल गांधी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि माहौल भाजपा के पक्ष में बना देते हैं. नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ वाकए पर.

राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, असम, केरल और तमिलनाडु में चुनाव लड़ा. बंगाल में कांग्रेस 44 से सीधे शून्य पर गिरी. केरल, असम, पुडुचेरी में भी हार मिली.

राहुल गांधी ने एक बार मेक इन इंडिया को 'रेप इन इंडिया' (Rape In India) में तब्दील कर दिया था, जिसने सियासी गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया था और इसे बीजेपी ने अपने पक्ष में खूब भुनाया था.

एक बार राहुल गांधी ने भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा को आतंकी बताकर पूरी कांग्रेस को मुसीबत में डाल दिया था. राहुल गांधी का प्रज्ञा सिंह ठाकुर मामले पर इतना ट्वीट करना भर था कि पूरी भाजपा राहुल गांधी के पीछे पड़ गई थी.

एक बार राहुल ने राफेल पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, तब न सिर्फ भाजपा बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक से उनको कड़ी फटकार लगी थी.

मार्च 2019 में चेन्नई में राहुल गांधी ने उत्तर भारतीयों को महिलाओं के साथ व्यवहार में खराब बताया और कहा तमिलनाडु में महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार होता है. इस बयान की देशभर में निंदा हुई. बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था.

इतने समय दूर रहे

अमेठी दौरे से एक बार फिर चर्चा निकल पड़ी है कि क्या गांधी खानदान के चिराग एक बार फिर से अपनी परंपरागत सीट पर ध्यान देने का मन बना चुके हैं, क्योंकि इससे पहले उनको अमेठी आए दो साल से ज्यादा का समय हो चुका है. इससे पहले वह 10 जुलाई, 2019 को चुनाव हारने की समीक्षा करने अमेठी आए थे. इस बीच गैर राजनैतिक तौर पर 3 अक्टूबर 2020 को अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ हाथरस गैंगरेप कांड में पीड़िता के परिजनों से मिलने आए थे.

जमीन तलाशने की कवायद

अमेठी के बारे में कभी यह कहावत चलन में थी कि यह गांधी-नेहरू परिवार का ऐसा अभेद्य किला है जिस पर फतह करने तो क्या, इसमें घुसने की बात भी नहीं सोची जा सकती, पर पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर इस मिथक को तोड़ दिया था. अब अपने इसी पुराने गढ़ पर सियासी पकड़ मजबूत करने राहुल गांधी 18 व 19 दिसंबर को यहां दो दिन के दौरे पर रहेंगे.

