यूपी में कारीगरों के हुनर को मिलेगा बड़ा बाजार, आगरा-वाराणसी-लखनऊ में बन रहे पीएम यूनिटी मॉल

राज्य चुनें
यूपी के स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक कारीगरी को बड़ा बाजार देने के लिए आगरा, वाराणसी और लखनऊ में पीएम यूनिटी मॉल का निर्माण तेजी से चल रहा है. इन मॉल में प्रदेश के अलग-अलग जिलों के ओडीओपी और जीआई-टैग उत्पादों की बिक्री और ब्रांडिंग के लिए जगह मिलेगी. इससे कारीगरों, महिलाओं और युवाओं को सीधे बड़े बाजार से जुड़ने का मौका मिलेगा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में तैयार हो रहे इन मॉल का मकसद स्थानीय उत्पादों को एक जगह पर प्रदर्शित करने के साथ उनकी बिक्री और ब्रांडिंग को बढ़ावा देना है. सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर पड़ रहे पारंपरिक उद्योगों को नई ताकत मिलेगी. स्थानीय उत्पादों को देश और विदेश के बाजार तक पहुंचाने के लिए स्थायी मंच तैयार होगा.
पंचायतों में जलेगा आशीर्वाद का दीया
आगरा के शिल्पग्राम क्षेत्र में करीब 11.53 एकड़ जमीन पर 128.85 करोड़ रुपये की लागत से पीएम यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है. छह मंजिल के इस मॉल में 135 दुकानें होंगी. बेसमेंट की खुदाई और फाउंडेशन से जुड़े कई काम पूरे हो चुके हैं. यहां आगरा, फिरोजाबाद, ब्रज क्षेत्र और आसपास के जिलों के हस्तशिल्प व पारंपरिक उत्पादों को बाजार देने की व्यवस्था होगी. इसके नवंबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है.
काशी के हुनर को मिलेगा मंच
वाराणसी के गंगानगर कॉलोनी में 1.46 एकड़ क्षेत्र में करीब 154.71 करोड़ रुपये की लागत से मॉल बन रहा है. छह मंजिल के इस मॉल में 111 दुकानें होंगी. यहां बनारसी साड़ी, जरी-जरदोजी, लकड़ी के खिलौने और रुद्राक्ष जैसे पारंपरिक उत्पादों को जगह मिलेगी. डी-वाल और छत की स्लैब की ढलाई पूरी हो चुकी है. परियोजना दिसंबर 2026 तक पूरी होने की संभावना है.
अवध के उत्पादों को बड़ा बाजार
लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में करीब 4.86 एकड़ क्षेत्र में 64 करोड़ रुपये की लागत से पीएम यूनिटी मॉल विकसित किया जा रहा है. छह मंजिल के इस मॉल में 139 दुकानें होंगी. यहां चिकनकारी, जरी-जरदोजी और अवध क्षेत्र के दूसरे स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलेगा. दुकानों की फिनिशिंग और एडमिन ब्लॉक का स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है. परियोजना अक्टूबर 2026 तक पूरी होने की संभावना है.