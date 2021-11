UP Vaccination New Record: प्रदेश ने रचा नया कीर्तिमान, 16 करोड़ के पार हुआ कोरोना टीकाकरण

उत्तर प्रदेश ने सोमवार को कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन में नया रिकॉर्ड (UP Vaccination New Record) बना लिया है. प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा 16 करोड़ (UP Total Vaccination) के पार पहुंच गया है. आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में अब तक 11.14 करोड़ लोगों ने कोरोना की पहली डोज लगा ली है.