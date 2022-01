UP Election 2022: बसपा नेता ने ओम प्रकाश राजभर पर कसा तंज, कहा- उनके साथ सपा में होना चाहिए न्याय

UP Vidhan Sabha Chunav 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) के पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन रह गए हैं. यूपी चुनाव (UP Chunav) से ठीक पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी (BSP) के विधान मण्डल दल के नेता उमाशंकर सिंह (Umashankar Singh) ने कांग्रेस (Congress) पर जमकर हमला बोला है. उमाशंकर सिंह ने कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस की बीजेपी से डील है. बीजेपी जो कहती है कांग्रेस वही करती है.

ओमप्रकाश राजभर पर कसा तंज

ओमप्रकाश राजभर पर तंज कसते हुए उमाशंकर सिंह ने कहा कि पता चला है कि ओमप्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं. सपा में बीजेपी के ओबीसी के नेताओं के आने से ओमप्रकाश राजभर की सीटें कम हो गई है. ओमप्रकाश राजभर ने सपा को ऑक्सीजन दिया है तो उनके साथ न्याय होना चाहिए. अगर उनके साथ न्याय नहीं होगा तो अपनी पार्टी की भलाई के लिए नया कदम उठाएंगे.

समाजवादी पार्टी पर बोला हमला

वहीं, ओपिनियन पोल से नाराज सपा पर तंज कसते हुए उमाशंकर सिंह ने कहा कि ओपिनियन पोल ही क्यों दल बदल भी बंद होना चाहिए. सपा इस पर क्यों नहीं लिखती कि चुनाव आयोग दल बदल पर कड़ा कानून लाए. आचार संहिता लगते ही नेता इधर से उधर जा रहे हैं. आचार संहिता लगने से पूर्व कैबिनेट में रहते हुए मंत्री का कार्यकाल पूरा होने के बाद सारी बुराइयां नजर आती है.

WATCH LIVE TV