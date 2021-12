UP Weather Update: यूपी में बढ़ रही ठिठुरन! आज से खतरनाक शीतलहर, सेहत को लेकर रहें सतर्क

UP Weather Update: पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) समेत उत्तर प्रदेश में मौसम (UP Weather) का अंदाज बदल चुका है. सुबह के समय कोहरे (Fog) की वजह से अंधेरा छाया रहता है. उत्‍तर-पश्चिम विक्षोभ का असर उत्तर प्रदेश के कई शहरों पर पड़ रहा है. पहाड़ी इलाको में हुई बर्फबारी (Snowfall) का असर मैदानी इलाकों में भी हुआ है. ठंडी हवाओं के साथ ठिठुरन बढ़ गई है. बात करें यूपी की, तो मौसम विभाग (India Meteorological Department) के अनुसार यहां 17 दिसंबर यानि आज से 21 दिसंबर तक तेज शीतलहर चलेगी. इसके साथ ही तापमान (UP Temperature) में तेजी से गिरावट देखी जाएगी, जिसका सीधा प्रभाव आपके हेल्थ (Health) पर पड़ सकता है. आलम यह है कि प्रदेश के कुछ शहरों का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच चुका है.

मौसम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कई शहरों का तपामान...

शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान

अलीगढ़ 20.4 9.4 डिग्री सेल्सियस

बहराइच 24.6 11.0 डिग्री सेल्सियस

बरेली 21.1 7.4 डिग्री सेल्सियस

बिजनौर 22.0 6.0 डिग्री सेल्सियस

फुर्सतगंज 25.4 12.0 डिग्री सेल्सियस

गोरखपुर 24.2 11.8 डिग्री सेल्सियस

हमीरपुर 19.2 9.2 डिग्री सेल्सियस

हरदोई 23.0 11.5 डिग्री सेल्सियस

झांसी 24.5 13.5 डिग्री सेल्सियस

मेरठ 20.8 5.8 डिग्री सेल्सियस

प्रयागराज 25.8 13.0 डिग्री सेल्सियस

वाराणसी 26.0 10.2 डिग्री सेल्सियस

लखनऊ 24.7 डिग्री सेल्सियस

यह दर्ज किया गया था गुरुवार का टेंपरेचर

इसके अलावा यूपी के आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, कुशीनगर मथुरा का मुरादाबाद तापमान सामान्य दर्ज किया गया. जबकि गुरुवार को अलीगढ़ का मैक्सिमम 22.4 मिनिमम10.8, बहराइच मैक्सिमम 24.0 मिनिमम10.0, बलिया मैक्सिमम 23.0 मिनिमम 10.5, बरेली मैक्सिमम 21.5 मिनिमम 6.8, बिजनौर मैक्सिमम 23.2 मिनिमम 5.0, फैजाबाद मैक्सिमम 24.5 मिनिमम 8.5, फुर्सतगंज मैक्सिमम 24.4 मिनिमम 9.0, गोरखपुर मैक्सिमम 24.1 मिनिमम 10.1, हरदोई मैक्सिमम 23.4 मिनिमम 11.2, झांसी मैक्सिमम 23.1 मिनिमम 12.2, कानपुर मैक्सिमम 23.5 मिनिमम 10.6, लखीमपुर खीरी मैक्सिमम 23.1 मिनिमम 10.2, लखनऊ मैक्सिमम 25.4, मिनिमम 11.4, मेरठ मैक्सिमम 22.2 मिनिमम 5.0, मुजफ्फरनगर मैक्सिमम 20.9 मिनिमम 3.2, प्रयागराज मैक्सिमम 25.2 मिनिमम 10.7, सुल्तानपुर मैक्सिमम 26.6 मिनिमम 12.6 और वाराणसी मैक्सिमम का 24.2 और मिनिमम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

तापमान में देखा जा रहा उतार-चढ़ाव

यूपी में आए दिन तापमान में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. इसका प्रभाव सीधा हमारी हेल्थ पर हो सकता है.ऐसे में जरूरी है कि अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहा जाए.

यहां जानें अपने शहर का तापमान

अपने शहर के मौसम का हाल जानने के लिए आप IMD की ऑफिशियल वेबसाइट https://mausam.imd.gov.in/imd_latest/contents/Todaysweather_mc.php?id=5 या https://mausam.imd.gov.in पर जाकर देख सकते हैं.

