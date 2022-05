UP Weather: ईस्ट यूपी की ओर बढ़ रहा 'असानी' तूफान, तेज हवा और बारिश का अलर्ट

Affect of Asani Cyclone on Eastern UP: बताया जा रहा है कि साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में आया यह असानी साइक्लोन 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और ईस्टर्न यूपी की तरफ आ रहा है. इसको लेकर गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, आजमगढ़, बलरामपुर, श्रावस्ती, बलिया समेत और भी कई पूर्वी जिलों में 14 मई तक हल्की बारिश का अनुमान है.