UP weather update: यूपी के इन शहरों में आज पड़ सकती है कड़कड़ाती ठंड, बादल छाए रहने के आसार

Weather Update: उत्तर प्रदेश में ठंड (UP Weather) तेजी से बढ़ती जा रही है. यहां के कई शहरों के पारे (Temperature Level) में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है. प्रदेश (UP) के ज्यादातर हिस्सों में मिनिमम टेंपरेचर (UP Minimun Temperature Level) 10 डिग्री सेल्सियस के आस-पास पहुंच चुका है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक आने वाले समय में कई जगहों पर अलग-अलग तारीख में बादल छाए रहने की संभावना है, हालांकि बारिश की संभावना नहीं है. इस बीच कोहरे (FOG) और धुंध का असर देखने को मिलेगा.

आज इतना रह सकता है इन शहरों का अधिकतम तापमान

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक आगरा में मैक्सिमम 22.1, अलीगढ़ 21.2, बहराइच में 22.6, बलिया में 22.5, बांदा में 21.6, बरेली 21.0, बिजनौर 23.5, इटावा 21.2, फैजाबाद 23.5, फुर्सतगंज 13.9, गोरखपुर 23.2, हमीरपुर 20.2, हरदोई 23.5 झांसी 24.1, कानपुर 23.4, लखीमपुर खीरी 20.4, मेरठ 21.2, प्रयागराज 24.8, मुजफ्फरनगर 22.0, सहारनपुर 26.8, सुल्तानपुर 23.6 और वाराणसी में आज 23.4 तापमान रह सकता है. वहीं बात की जाए मिनिमम तापमान की तो बहराइच में मिनिमम तापमान 10.6, बरेली में 8.3, फुर्सतगंज 8.4, गोरखपुर 10.8, झांसी 12.3, लखनऊ एयरपोर्ट 11.4, मेरठ 5.8, प्रयागराज 10.4 और वाराणसी का मिनिमम तापमान 7.5 रह सकता है.

Petrol Diesel Rate: लखनऊ, कानपुर समेत जानें यूपी के कई शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत

सेहत पर पड़ सकता है असर

मौसम में आए दिन उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. हवाओं में ठंड घुल चुकी है. वहीं, प्रदूषण का लेवल भी जस का तस बना हुआ है. ऐसे में इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है. इसके लिए आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की जरूरत है.

यूपी के इन शहरों की हवा हुई जहरीली

यूपी के गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 323, नोएडा का 306, लखनऊ 222, प्रयागराज 238, मेरठ 280, वाराणसी 202 और आगरा का AQI 219 दर्ज किया गया.

UP Lekhpal Recruitment: खुशखबरी! लेखपाल के पदों पर भर्ती परीक्षा जल्द, जानिए कब जारी होगा नोटिफिकेशन

क्या है वायु प्रदूषण का कारण?

प्रदूषण बढ़ने के कारण लोगों को कई तरह की हेल्थ संबंधी समस्याएं भी हो रही हैं. बुजुर्ग और सांस के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत के साथ ही आंखों में जलन जैसी परेशानी भी हो रही है. यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक ठंड में तापमान में गिरावट के साथ ही हवा भी ठंडी होकर वायुमंडल के सबसे निचले स्तर में ही रह जाती है. इस हवा में मौजूद सस्पेंड पार्टिकुलेट मैटर (पीएम-2.5 और 10), डस्ट पार्टिकल और जहरीली गैसें भी वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में नहीं जा पाती है. इस कारण से ही कोहरा और पॉल्यूशन बढ़ता है.

Gold Silver Price Today: चांदी के रेट में बंपर गिरावट, यहां जानें सोने के दाम भी

यहां जानें अपने शहर का तापमान

अपने शहर के मौसम का हाल जानने के लिए आप IMD की ऑफिशियल वेबसाइट https://mausam.imd.gov.in/imd_latest/contents/Todaysweather_mc.php?id=5 या https://mausam.imd.gov.in पर जाकर देख सकते हैं.

WATCH LIVE TV