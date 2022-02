UP Weather Update: फरवरी के दूसरे हफ्ते में भी ठंड का कहर! क्या रहेगी बेमौसम बरसात?

UP Weather Update: पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश होने की वजह से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इसका भारी असर पड़ रहा है. दिल्ली और इससे सटे यूपी के इलाकों में भोर जमकर बारिश हुई. आईएमडी के मुताबिक, पश्चिमी यूपी के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश होने का अंदेशा लगाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि पहाड़ वाले राज्‍यों में फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है. ऐसे में बारिश के पूरे आसार बन रहे हैं.

09/02/2022: 12:00 IST; Light intensity rain/drizzle would occur over and adjoining areas of Rampur, Billari, Milak, Chandausi, Sahaswan, Kasganj, Sikandra Rao, Ganjdundwara, Jalesar, Etah, Tundla, Agra (U.P.) during next 2 hours.

