कड़कती सर्दी के लिए रहे तैयार, यूपी में शीतलहर के साथ बारिश का अनुमान, जानें आपके शहर का तापमान

Weather Update In UP: उत्तर प्रदेश में मौसम (UP Weather) का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है. नवंबर खत्म होने के साथ ही सर्दी ( winter) अपने चरम पर पहुंचना शुरू हो गई है. लगातार तापमान (Temperature) में गिरावट दर्ज की जा रही है. अभी कड़कड़ाती ठंड (freezing cold) ने दस्तक भी नहीं दी कि यूपी के कुछ शहरों का तापमान उत्तराखंड के पारे (Uttarakhand Mercury) से भी नीचे जा चुका है. यूपी के मेरठ में पारा लगातार गिरता जा रहा है जिसकी वजह से मौसम ठंड़ा होता जा रहा है.

यूपी के इन शहरों में शुरू होने वाली है शीतलहर

बता दें यूपी के कई शहरों, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, वाराणसी और मेरठ में शीतलहर और बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है. ऐसे में इन शहरों में तेजी से ठंड बढ़ने के भी आसार हैं.

यह रहा आज का तापमान

आगरा में आज मैक्सिमम तापमाम 28.6 और मिनिमम 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा अलीगढ़ में मैक्सिमम 27.4 मिनिमम 11.8, बरेली में मैक्सिमम 24.6 मिनिमम 9.3, मुजफ्फरनगर में 24.9 मिनिमम 7.0, मेरठ में मैक्सिमम 26.6 मिनिमम 7.6 और वाराणसी में मैक्सिमम 29.0 मिनिमम 9.1 दर्ज किया गया है.

यूपी के कई शहरों में दिवाली की आतिशबाजी के बाद से ही हर ओर धुंध छाई हुई थी. अब तापमान में गिरावट होने की वजह से भी प्रदेश में धुंध की छटा छाई हुई है. इस बीच बढ़े वायु प्रदूषण और बदलते मौसम की मार से बचने के लिए शहरवासियों को अपनी सेहत के लिए सतर्क रहने की भी जरुरत है.

अपने शहर का हाल जानने के लिए आप सरकार (भारत मौसम विज्ञान विभाग) की इस वेबसाइट mausam.imd.gov.in पर जाकर देख सकते हैं.

