Weather Update: यूपी के मौसम का बदला मिजाज, नोएडा सहित इन जगहों पर हल्की बारिश, बढ़ी ठंड

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज में बदलाव देखने को मिला है. मौसम विभाग ने अगले 2 घंटों के दौरान और दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, मानेसर गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश और महेंद्रगढ़ के आसपास और आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है. मौसम अचानक आए इस बदलाव से पारा गिरा है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं.

बता दें, मौसम विभाग की तरफ से हल्की बारिश की संभावना जताई गई थी. जिसके बाद आज शाम कई इलाकों में बारिश के साथ ही धूलभरी आंधी भी चल रही है. साथ ही अगले दो से तीन दिन बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले दो दिन मध्यम गति से हवाएं चलेंगी, और आसमान में बादल छाए रहेंगे.

during next 2 hours and light intensity rain over and adjoining areas of South, South-West Delhi, New Delhi, South-East Delhi, Manesar Gurugram, Faridabad, Noida, and hail precipitation is likely to occur over and adjoining areas of Mahendergarh,

— India Meteorological Department (@Indiametdept) February 25, 2022