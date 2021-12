यूपी वाले ठिठुरने के लिए रहें तैयार, पहाड़ों की बर्फवारी गिरा देगी प्रदेश का पारा

UP Weather News: लखनऊ. यूपी विधानसभा चुनाव (UP assembly election) ने जहां एक ओर उत्तरप्रदेश की राजनीति (Uttar Pradesh politics) का पारा चढ़ाया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर यहां के मौसम का पारा जल्द ही गिरने वाला है. यूपी (Uttar Pradesh) के निवासियों को अगले कुछ दिन ठिठुरने (cold wave in UP) के लिए तैयार रहना चाहिए. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड (Uttarakhand) में बर्फबारी (snowfall) की चेतावनी जारी हो गई है, इसी के साथ उत्तरप्रदेश के निवासियों की टेंशन भी बढ़ गई है. उत्तर प्रदेश को लेकर आईएमडी की ओर से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सहित उत्तर पश्चिम और आसपास के मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 17 दिसंबर तक 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

यूपी के ठिठुरने (shivering in up) का कारण यह है कि लद्दाख में अलग-अलग जगहों पर 17 दिसंबर तक हल्की बारिश या बर्फबारी होगी, वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी 15 से 17 दिसंबर के बीच यही मौसम रहेगा. ऐसे में इसका प्रभाव यूपी के हिस्सों पर पड़ना ही है. आईएमडी ने इसके अलावा 16 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में हल्की बारिश की भविष्यवाणी भी की है.

आईएमडी ने विगत दिन ही अगले चार दिनों में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के लिए बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके बुलेटिन में कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये मौसम परिवर्तन होंगे, जिसके 15 दिसंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है.

बर्फबारी और बारिश की चेतावनी देते हुए आईएमडी ने यूपी के अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, चंडीगढ़ और उत्तरी मध्य प्रदेश सहित उत्तर-पश्चिम और आसपास के मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6-10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की बात कही है. 17 दिसंबर के बाद ही इन क्षेत्रों में पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरना शुरू हो जाएगा. ये आईएमडी अलर्ट 19 दिसंबर तक के लिए जारी किए गए हैं. भारत के पहाड़ी इलाकों और उत्तराखंड में बर्फबारी का असर यूपी के इलाकों में पड़ता ही है. यहां सुबह और शाम की ठिठुरन बढ़ जाती है. उत्तराखंड की पहाड़ियों में हुई बर्फबारी तो यूपी में खासा असर दिखाती है. प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है. कुछ हिस्से कोहरे की चादर में लिपट जाते हैं, तो वहीं दृश्यता में कमी भी दर्ज की जाती है.