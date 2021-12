यूपी में बढ़ी ठंड और प्रदूषण का प्रकोप, यहां जानें अपने शहर का तापमान और AQI

UP Weather Update: दिल्ली एनसीआर में मौसम का रुख लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है. उत्तर प्रदेश (UP weather) भी इससे अछूता नहीं है. यहां के कई शहरों में आए दिन तापमान (UP Temperature) में गिरावट दर्ज की जा रही है. हालांकि, दिसंबर की शुरुआत के साथ ही यहां ठंड (Winter) महसूस होने लगी थी. इसके अलावा, महीने की शुरुआत में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी (Snowfall) होने की साथ ही बारिश होने से भी ठंड बढ़ गई थी. यूपी के उत्तर-पूर्वी इलाकों में इसका खासा असर देखा गया. आज मौसम का अंदाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है. दिल्ली एनसीआर समेत में यूपी में आज ज्यादा ठंड (UP Winter) महसूस की जा रही है. इसके अलावा प्रदेश में प्रदूषण लेवल (AQI level) ज्यों का त्यों बना हुआ है. आज भी यहां के कई शहर खतरे की श्रेणी में शामिल हैं.

यह दर्ज किया गया मैक्सिमम तापमान

यूपी के आगरा में आज मैक्सिमम तापमान 23.7, अलीगढ़ 22.6, बहराइच 24.0, बलिया 25.5, बांदा 25.2, बरेली 23.0, बिजनौर 26.0, इटावा 21.6, फैजाबाद 24.0, फुर्सतगंज 24.2, गोरखपुर 25.5, हमीरपुर 21.2, हरदोई 23.0, झांसी 25.2, कानपुर 23.6, लखीमपुर खीरी 20.6, मेरठ 24.7, मुजफ्फरनगर 23.4, प्रयागराज 25.8, सहारनपुर 25.8, सुल्तानपुर 24.4 और वाराणसी 25.0 रहेगा.

यह रह था शुक्रवार का Temperature

यूपी के आगरा में शुक्रवार को मैक्सिमम तापमान 24.8 और मिनिमम 10.3, अलीगढ़ मैक्सिमम 23.2 मिनिमम 11.2, बहराइच मैक्सिमम 24.8 मिनिमम 12.6, बरेली मैक्सिमम 23.4 मिनिमम 8.4, बिजनौर मैक्सिमम 26.2 मिनिमम 10.5, इटावा मैक्सिमम 21.0 मिनिमम 10.8 , फुर्सतगंज मैक्सिमम 25.6 मिनिमम 9.2, गोरखपुर मैक्सिमम 25.8 मिनिमम 14.2, हमीरपुर मैक्सिमम 21.2 मिनिमम 10.2, हरदोई मैक्सिमम 24.5 मिनिमम 10.2, झांसी मैक्सिमम 25.5 मिनिमम 9.1, कानपुर बर्रा मैक्सिमम 25.0 मिनिमम 15.5, लखीमपुर खीरी मैक्सिमम 25.0 मिनिमम 15.5, लखनऊ एयरपोर्ट मैक्सिमम 25.3 मिनिमम 9.6, मेरठ मैक्सिमम 23.8 मिनिमम 8.8, मजफ्फरनगर मैक्सिमम 24.4 मिनिमम 7.4, प्रयागराज मैक्सिमम 25.4 मिनिमम 13.0, शहाजहांपुर मैक्सिमम 27.0 मिनिमम 13.5, सुल्तानपुर मैक्सिमम 25.8 मिनिमम 10.8, वाराणसी मैक्सिमम 25.6 मिनिमम 11.2, वाराणसी बीएचयू मैक्सिमम 25.4 मिनिमम तापमान 12.1 था. इसके अलावा आजमगढ़, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, कुशीनगर, मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कासगंज और बुलंदशहर का तापमान नॉर्मल था.

यह दर्ज किया गया AQI

यूपी के आगरा का एयर क्वालिटि इंडेक्स (AQI) 123, अलीगढ़ का 123, प्रयागराज 169, बहराइच 181, बरेली, 292, बदायूं 241, बुलंदशहर 156, इटावा 163, फैजाबाद 177, फतेहपुर 200, फतेहपुर सीकरी 125, फिरोजाबाद 121, गाजियाबाज 263, गोरखपुर 180, हापुड 310, हाथरस 120, जौनपुर 158, झांसी 219, कैराना 213, कानपुर 213, लखनऊ 210, मथुरा 117, मेरठ 279, मिरजापुर 155, मुरादाबाद 298, मुजफ्फरनगर 283, नोएडा 250, पीलीभीत 277, रामपुर 298, संभल 298, सहारनपुर 270, वाराणसी 143 और वृंदावन का एयर क्वालिटि इंडेक्स (AQI)118 दर्ज किया गया.

एयर क्वालिटी इंडेक्स ग्राफ

0.50 ठीक (Good)

101-200 बेकार (Poor)

301-400 गंभीर (Severe)

51-100 उदारवादी (Moderate)

201-300 बीमार (Unhealthy)

401-500 खतरनाक (Hazardous)

यहां जानें अपने शहर का हाल

अपने शहर का हाल जानने के लिए आप IMD की ऑफिशियल वेबसाइट https://mausam.imd.gov.in/imd_latest/contents/Todaysweather पर जाकर देख सकते हैं.

