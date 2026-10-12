यूपी में महिला पुलिस की संख्या 10 हजार से 44 हजार के पार, योगी ने गिनाए बदलाव

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर पिछले कुछ वर्षों में बदलाव आया है. उन्होंने 2017 से पहले और अब की स्थिति की तुलना करते हुए महिला सुरक्षा और पुलिस में महिलाओं की भागीदारी का जिक्र किया. नवरात्रि की द्वितीया पर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के बाद सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रदेश अब नारी सुरक्षा और सामर्थ्य की नई पहचान बना रहा है.
मां ब्रह्मचारिणी से लिया संकल्प का संदेश
सीएम योगी ने कहा कि मां ब्रह्मचारिणी का तप और संकल्प हमें सिखाता है कि मजबूत इच्छाशक्ति से मुश्किल दिखने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं. उन्होंने इसी संदेश को महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण से जोड़ते हुए कहा कि सरकार ‘सशक्त नारी, समृद्ध उत्तर प्रदेश’ के संकल्प को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है.
2017 के बाद महिला सुरक्षा पर जोर देने का दावा
मुख्यमंत्री के मुताबिक 2017 से पहले प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठते थे. उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, तकनीक के जरिए निगरानी, पुलिस की त्वरित कार्रवाई और जन-जागरूकता अभियानों से महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने में मदद मिली है.
मिशन शक्ति और सेफ सिटी परियोजना का जिक्र
सीएम योगी ने महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति के पांच चरणों, सेफ सिटी परियोजना, मिशन शक्ति केंद्रों और महिला बीट पुलिसिंग का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इन पहलों से प्रदेश में महिला सुरक्षा का तंत्र मजबूत हुआ है. इन योजनाओं का मकसद महिलाओं की शिकायतों पर कार्रवाई करना और सुरक्षा से जुड़े मामलों में पुलिस की पहुंच बढ़ाना है.
महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 44 हजार के पार
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10 हजार से बढ़कर 44 हजार से अधिक हो गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था ने भी महिला भागीदारी बढ़ाने में भूमिका निभाई है.
तीन महिला पीएसी बटालियनों का गठन
सीएम योगी ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए बनाई गई तीन पीएसी बटालियनों का भी जिक्र किया. लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी पासी, गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी और बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर इन बटालियनों का गठन किया गया है.
महिला सुरक्षा से आगे बढ़कर सशक्तीकरण पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देना भी जरूरी है. उन्होंने भरोसा जताया कि महिला सुरक्षा से सशक्तीकरण तक सरकार की कोशिशें ‘सशक्त नारी, समृद्ध उत्तर प्रदेश’ के लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगी.