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यूपी में महिला पुलिस की संख्या 10 हजार से 44 हजार के पार, योगी ने गिनाए बदलाव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर पिछले कुछ वर्षों में बदलाव आया है. उन्होंने 2017 से पहले और अब की स्थिति की तुलना करते हुए महिला सुरक्षा और पुलिस में महिलाओं की भागीदारी का जिक्र किया.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 12, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 05:47 PM IST
यूपी में महिला पुलिस की संख्या 10 हजार से 44 हजार के पार, योगी ने गिनाए बदलाव

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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