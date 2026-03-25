आवास विकास परिषद के डिफाल्टरों के लिए खुशखबरी, एकमुश्त समाधान योजना के तहत बगैर पेनल्टी के जमा करें किस्त

UPAVP OTS Scheme: यूपी आवास विकास परिषद ने सिद्धार्थ विहार, वसुंधरा और मंडोला विहार योजना के आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना जारी की है. इसके तहत आवंटी बगैर पेनल्टी के साधारण ब्याज के अपनी किस्तें जमा कर सकते हैं.
Trending Photos
Ghaziabad: उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद गाजियाबाद के कई इलाकों में एकमुश्त समाधान योजना लेकर आया है. इस योजना का लाभ सिद्धार्थ विहार, मंडोला योजना और वसुंधरा में आवास विकास के घर और मकानों पर दिया जा रहा है. इस योजना का मकसद जिन आवंटियों का बकाया रह गया है और जो डिफाल्टर हैं उन्हें एकमुश्त भुगतान करने का अवसर प्रदान करना है.
तीन महीने की देरी पर भी ब्याज और पेनल्टी माफ
योजना का मकसद आवंटियों को ब्याज और पैनल्टी में राहत देना है. खास बात यह है कि अगर किसी आवंटी ने 90 दिन से किस्त नहीं दी है तब भी उनसे पेनल्टी नहीं ली जाएगी, केवल साधारण ब्याज देकर ही किस्त जारी करा सकते हैं.
बता दें कि यूपी आवास विकास परिषद की इस योजना के अंतर्गत प्रोसेंसिग फीस संपत्ति के श्रेणी के अनुसार निर्धारित की गई है जो आवेदन के साथ जमा करनी होगी. एक महीने में एकमुश्त जमा करने वालों को 3 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी साथ ही उन्हें पेनल्टी भी नहीं देनी होगी
यूपी आवास विकास परिषद के नोटिफिकेशन के अनुसार यह योजना सभी तरह की रिहायशी संपत्ति पर लागू होगी चाहें आवंटन फिर किसी भी पद्धति से हुआ हो. आपने संपत्ति नीलामी से ली हो या फिर आवंटन से...दोनों ही स्थिति में आप इस नहीं योजना का लाभ उठा सकते हैं. योजना के तहत डिफाल्टरों से वहीं साधारण ब्याज लिया जाएगा जो किस्तों तय करते समय लागू किया गया था.
आवास विकास परिषद के संपत्ति प्रबंधक पीएस रावत ने कहा, OTS योजना के तहत एक महीने में एकमुश्त बकाया जमा करने वालों को 3 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. साथ ही उनसे दंडात्मक ब्याज (Penalty) भी नहीं लिया जाएगा.
ये भी पढ़ें: गाजियाबाद में प्रॉपर्टी खरीदने का सुनहरा मौका: 30 मार्च को 71 भूखंडों की बड़ी नीलामी, जानें कहां कैसे करें रजिस्ट्रेशन
ये भी पढ़ें: गाजियाबाद में सस्ते फ्लैट खरीदने का मौका: 1BHK और 2BHK की ई-नीलामी, दो मेट्रो स्टेशन और RRTS की शानदार कनेक्टिविटी
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.