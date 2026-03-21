यूपी के 16 गांव की जमीनें बनी चांदी! 2000 हेक्टेयर में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

Bijnor industrial corridor: बिजनौर में मेरठ-पौड़ी हाईवे 119 और प्रस्तावित गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे के पास औद्योगिक गलियारा विकसित करने की योजना तैयार की गई है, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

जिला प्रशासन ने भेजा upeida को प्रस्ताव

जिला प्रशासन ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भेज दिया है, जो प्रदेश में एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था है और इस परियोजना पर अंतिम निर्णय लेने में अहम भूमिका निभाएगी.

16 गांवों की जमीने ली जाएगी

औद्योगिक गलियारे के लिए बिजनौर और नजीबाबाद तहसील के कुल 16 गांवों की लगभग 2,000 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है, जिसमें बड़े स्तर पर भूमि अधिग्रहण किया जाएगा ताकि उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित किया जा सके और निवेश आकर्षित हो सके.

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मालन नदी और नजीबाबाद क्षेत्र

इस परियोजना के तहत तहसील सदर के मंडावर क्षेत्र में मालन नदी के बाएं किनारे स्थित 8 गांवों की 1,175 हेक्टेयर भूमि और नजीबाबाद क्षेत्र के 8 गांवों की 734.65 हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया है, जिससे परियोजना का दायरा व्यापक हो जाता है.

मेरठ-पौड़ी हाईवे

पहले चरण में औद्योगिक गलियारे की कनेक्टिविटी मेरठ-पौड़ी हाईवे से जोड़ी जाएगी, जबकि भविष्य में इसे गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं और मजबूत होंगी और उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा.

11,544 करोड़ रुपये के एमओयू

इस परियोजना से पहले ही करीब 11,544 करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए जा चुके हैं, जो दर्शाता है कि बड़े निवेशक इस क्षेत्र में रुचि दिखा रहे हैं और आने वाले समय में यहां बड़ी कंपनियों के स्थापित होने की संभावना तेजी से बढ़ रही है.

रोजगार के खुलेंगे नए रास्ते

औद्योगिक गलियारा विकसित होने के बाद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, साथ ही क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और बिजनौर जिले की पहचान एक उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित हो सकेगी.

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