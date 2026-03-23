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यूपी के इन 8 जिलों में नहीं रहेगी नौकरी की कमी! 800 करोड़ से लगेंगे 8 नए प्रोजेक्ट, यूपीसीडा ने दी मंजूरी

UP Good News: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति को लगातार पहले से बेहतर बना रही है ताकि निवेश को बढ़ावा मिले और प्रदेश की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छू सके. इसी कड़ी में यूपीसीडा ने 8 जिलों के लिए 800 करोड़ रुपये के निवेश वाली 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 23, 2026, 11:55 PM IST
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UPSIDA Projects
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Lucknow : उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रही है. इसी दिशा में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेक्टर में बड़ा निवेश आकर्षित किया गया है. हाल ही में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने करीब ₹800 करोड़ के निवेश वाली 8 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है. 

इन जिलों में लगेंगी 8 परियोजना
इन परियोजनाओं में 5 साइलो, 2 वेयरहाउसिंग यूनिट और 1 लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट शामिल हैं. ये सभी परियोजनाएं उन्नाव, औरैया, बलरामपुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ जैसे महत्वपूर्ण जिलों में स्थापित की जाएंगी.  करीब 110 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाली इन परियोजनाओं से राज्य की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलने की उम्मीद है. 

सरकार की नीति ने किया निवेशकों को आकर्षित
सरकार की वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के तहत निवेशकों को निजी जमीन पर इकाइयां स्थापित करने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं. इनमें वित्तीय सहायता, कर में छूट और प्रक्रियाओं को आसान बनाने जैसे प्रावधान शामिल हैं. यही वजह है कि इस सेक्टर में निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ती जा रही है.

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यूपीसीडा से कुल 61 परियोजनाओं को मंजूरी
अगर अब तक की प्रगति पर नजर डालें, तो यूपीसीडा के माध्यम से कुल 61 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है. इन परियोजनाओं में लगभग 12,900 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और ये करीब 810 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएंगी. इससे न सिर्फ भंडारण क्षमता में इजाफा होगा, बल्कि किसानों को भी बेहतर स्टोरेज सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी फसलों का नुकसान कम होगा. 

विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं के जरिए मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, आधुनिक वेयरहाउस क्लस्टर और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. 

राज्य सरकार का फोकस केवल निवेश लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे धरातल पर तेजी से लागू करना भी प्राथमिकता में है. ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बेहतर बनाकर निवेशकों को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. 

कुल मिलाकर, ये पहल उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है, जो आने वाले समय में राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है. 

ये भी पढ़ें: नोएडा एयरपोर्ट से 18 गांव मालामाल! 3 चरणों में 5428 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण, 2040 तक बनेगा 5 रनवे वाला मेगा हब

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