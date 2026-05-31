सड़क से लेकर पार्किंग तक हर काम की होगी पड़ताल! यूपीसीडा ने अपनाया सख्त रुख

UP News: उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर अब और सख्ती बरती जाएगी. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने विकास परियोजनाओं की निगरानी को मजबूत बनाने का फैसला लिया है. इसके तहत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच अब स्वतंत्र एजेंसी के जरिए कराई जाएगी. इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि औद्योगिक क्षेत्रों में बनने वाली सड़कें और अन्य सुविधाएं तय मानकों के अनुरूप हों. साथ ही विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़े.

राइट्स लिमिटेड को सौंपी गई जिम्मेदारी

गुणवत्ता परीक्षण का जिम्मा भारत सरकार के उपक्रम राइट्स लिमिटेड को दिया गया है. यह संस्था विकास कार्यों का तकनीकी परीक्षण करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी. यूपीसीडा का मानना है कि स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जाने वाली जांच से निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी. इससे गुणवत्ता को लेकर किसी तरह की शिकायत की संभावना भी कम होगी.

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गाजियाबाद के सात औद्योगिक क्षेत्रों का हुआ निरीक्षण

यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने गाजियाबाद के सात प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा की. इनमें कविनगर स्वदेशी औद्योगिक क्षेत्र बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र साउथ साइड जीटी रोड लोहामंडी मेरठ रोड साइट-3 और साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र शामिल रहे. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी परियोजना में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा. जहां काम अधूरा है वहां उसे तय समय के भीतर पूरा करने के लिए कहा गया.

उद्यमियों की मौजूदगी में होंगे सैंपल टेस्ट

नई व्यवस्था के तहत निर्माण सामग्री और विकास कार्यों के नमूनों की जांच उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कराई जाएगी. इससे पूरी प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बनेगी. उद्यमियों को भी यह भरोसा मिलेगा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच निष्पक्ष तरीके से हो रही है. साथ ही जांच रिपोर्ट को लेकर किसी तरह का विवाद भी पैदा नहीं होगा.

उद्योगों की जरूरतों पर भी हुई चर्चा

निरीक्षण के दौरान उद्यमियों के साथ बैठक भी आयोजित की गई. बैठक में ट्रक पार्किंग के विस्तार पर चर्चा हुई. पार्कों के विकास को लेकर सुझाव लिए गए. टेस्टिंग लैब और स्किल डेवलपमेंट सेंटर जैसी सुविधाओं को मजबूत बनाने पर भी विचार किया गया. इसके अलावा एक्सपो सेंटर जैसी नई सुविधाओं की जरूरत पर भी बातचीत हुई. अधिकारियों ने उद्यमियों की समस्याएं सुनीं और उन्हें समाधान का भरोसा दिया.

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का संदेश

यूपीसीडा ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार या किसी भी तरह की अनुचित मांग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ उद्यमियों के उत्पीड़न की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. अधिकारियों ने कहा कि उद्योगों के लिए साफ और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना प्राथमिकता है. इसी वजह से शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को भी मजबूत किया जा रहा है.

निवेशकों का भरोसा बढ़ाने पर फोकस

प्रदेश में लगातार नए निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं. कई बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है. ऐसे समय में सरकार केवल नई परियोजनाएं शुरू करने पर ध्यान नहीं दे रही है. विकास कार्यों की गुणवत्ता को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सरकार का मानना है कि अच्छी सड़कें मजबूत आधारभूत सुविधाएं और बेहतर औद्योगिक वातावरण निवेशकों को आकर्षित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. इसी सोच के तहत गुणवत्ता जांच व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा रहा है.

औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार

यूपीसीडा की यह पहल औद्योगिक क्षेत्रों को अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. स्वतंत्र जांच व्यवस्था लागू होने से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बेहतर होगी. परियोजनाओं की निगरानी मजबूत होगी और जवाबदेही भी बढ़ेगी. इसका सीधा लाभ उद्योगों को मिलेगा. निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा. औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं विकसित होंगी. साथ ही प्रदेश में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.