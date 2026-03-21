UP Jobs 2026: यूपी के सांख्यिकी विभाग में नौकरी पाने का मौका, जानिए योग्यता और आवेदन की तारीख

UP Job Alert: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह समय काफी अहम है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने बड़ी संख्या में भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे उम्मीदवारों को अपने करियर को मजबूत करने का अच्छा मौका मिलने वाला है. सांख्यिकी विभाग में 929 पदों पर भर्ती की घोषणा हुई है.

सांख्यिकी विभाग में नई नौकरी

जानकारी के मुताबिक, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के 929 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसका विज्ञापन भी जारी कर दिया है. अब अगर आवेदन की बात करें तो 21 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू होकर 11 मई तक चलेंगे.

कौन कर सकता है आवेदन?

आयोग के मुताबिक, अगर आपको आवेदन करना है तो ऑनलाइन प्रक्रिया ही फॉलो करनी होगी, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सिर्फ वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो विज्ञापित पद के लिए वांछित अनिवार्य अर्हता रखते हों.

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कब तक होंगे आवेदन?

इतना ही नहीं वो अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2025 (पीईटी) में शामिल हुए हों और उन्हें आयोग ने इसका स्कोर कार्ड निर्गत किया हो. उनके पीईटी-2025 के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग की जाएगी. आवेदन सबमिट करने और फीस जमा करने की अंतिम तारीख 11 मई है, इसके बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगा.

ध्यान रखें ये बात

अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल पाएंगे, जब तक वह जमा शुल्क का समायोजन बैंक से नहीं करवा देते. इसलिए अभ्यर्थी बैंक से शुल्क का समायोजन अंतिम तारीख या उसके बाद सात दिन में जरूर करा लें. ज्यादा जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हैं. वहां आपको इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी.

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