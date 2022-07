UP Lekhpal Admit Card 2022: यूपी राजस्व लेखपाल परीक्षा 2022 का एडमिट कार्ड जारी, upsssc.gov.in पर करें चेक

UP Lekhpal Admit Card 2022: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 का एडमिट कार्ड जारी (UP Lekhpal Admit Card 2022) कर दिया है. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी UPSSSC Official Website upsssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक वेबसाइट पर 25 जुलाई 2022 यानी आज से एक्टिव हो गया है. जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं वह ऑफिशियल वेबसाइट या नीचे दिए गए लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के मुताबिक राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के रिक्त पदों पर चयन के लिए 12 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.

यूपी राजस्व लेखपाल 2022 का एडमिट कार्ड (UPLekhpal 2022 Admit Card Download Link) डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

इन जिलों में आयोजित होगी परीक्षा

राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा का आयोजन आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, व वाराणसी में 31 जुलाई रविवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक किया जाएगा.

उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें शुल्क जमा करने के बाद ही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे. साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें. साथ ही एडमिट कार्ड में दिए गए परीक्षा केंद्र पर तय तारीख और समय पर उपस्थित हों. बता दें, इससे पहले 24 जुलाई 2022 को एडमिट कार्ड जारी होने वाले थे लेकिन किन्ही कारणोवश एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जा सके. यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन 31 जुलाई 2022 को की जाएगी.