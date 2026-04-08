तेल के खेल में फंसे 238 लोग, यूपी में चला योगी सरकार का डंडा; खुली कालाबाजारी की पोल

UP News: उत्तर प्रदेश में डीजल-पेट्रोल की किल्लत की अफवाह इन दिनों तेजी से फैल रही है. 'तेल के खेल' और कालाबाजारी की अफवाहों ने आम आदमी के दिल की धड़कनें बढ़ा दी है. हाल के दिनों में कुछ शरारती तत्वों ने ईंधन की किल्लत की झूठी खबरें उड़ाईं तो सीएम योगी ने अपनी स्टाइल में करारा जवाब दिया. योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में तेल की कोई कमी नहीं है. जो लोग इस आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं उनकी रातें जेल की सलाखों के पीछे कट रही हैं.

23 हजार छापे

सरकार ने बयान जारी करने के साथ ही जमीन पर 'एक्शन' करके दिखाया. 12 मार्च से शुरू हुआ छापेमारी का यह सिलसिला अब तक 23,250 से ज्यादा ठिकानों तक पहुंच चुका है. राज्य के हर कोने में सप्लाई चेन की जांच की जा रही है. 238 एफआईआर दर्ज की गईं जिनमें 27 मामले सीधे एलपीजी वितरकों के खिलाफ हैं. पुलिस ने मौके से 22 लोगों को दबोचा है. कुल 249 लोगों पर कानूनी शिकंजा कस दिया गया है. यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक कड़ा सबक है जो जनता की जेब पर डाका डालने की कोशिश कर रहे थे.

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पेट्रोल पंपों पर न लगाएं लंबी लाइनें

अफवाह उड़ते ही लोग पेट्रोल पंपों पर डिब्बे और बोतलें लेकर पहुंचने लगे थे. इस 'पैनिक बाइंग' को रोकने के लिए योगी सरकार ने सीधे आंकड़े सामने रखे हैं. यूपी में इस समय 12,888 पेट्रोल पंप पूरी तरह से एक्टिव हैं. अगर भंडार की बात करें तो राज्य के पास 92,000 किलोलीटर पेट्रोल और 1.22 लाख किलोलीटर डीजल का सुरक्षित कोटा मौजूद है. इन आंकड़ों को साझा करते हुए सरकार ने लोगों से अपील की है कि घबराकर स्टॉक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका डर ही कालाबाजारी करने वालों की ताकत बनता है.

रसोई गैस की टेंशन भी हुई खत्म

सिर्फ गाड़ियां ही नहीं घर की रसोई को लेकर भी सरकार ने पूरी मुस्तैदी दिखाई है. यूपी की 4,107 गैस एजेंसियों पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि लोगों के घर का सिलेंडर समय पर पहुंच सके. दूसरी तरफ योगी सरकार ने भविष्य की तैयारी भी कर ली है. अब तक प्रदेश में 15.94 लाख घरों को पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) से जोड़ दिया गया है. यानी अब सिलेंडर खत्म होने का झंझट ही खत्म! चूल्हा जलता रहेगा और सप्लाई भी बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी.

होटल-ढाबों और फैक्ट्रियों के लिए भी राहत की खबर

आम जनता के साथ-साथ सरकार ने कारोबारियों का भी ख्याल रखा है. होटल, ढाबे, डेयरी और छोटी फूड यूनिट्स को काम जारी रखने के लिए 70 प्रतिशत तक कमर्शियल एलपीजी की सशर्त सप्लाई की मंजूरी दे दी गई है. इसके अलावा स्टील, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल जैसे बड़े उद्योगों को भी प्राथमिकता दी जा रही है ताकि मजदूरों की रोजी-रोटी पर कोई आंच न आए.

24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर है कंट्रोल रूम

अगर आपको कहीं भी तेल या गैस की कालाबाजारी दिखे तो चुप न बैठें. खाद्य आयुक्त कार्यालय से लेकर जिला स्तर तक 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं. अधिकारी खुद फील्ड में उतरकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं. योगी सरकार का साफ संदेश है कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए और बेईमानों को माफी नहीं मिलनी चाहिए.