यूपी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियां खत्म

नई दिल्ली: कोरोना के कम होते प्रकोप को देखते हुए कोविड को लेकर यूपी में लगे सभी प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिए गए हैं. गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश भी जारी किए हैं. प्रदेश में स्वीमिंग पूल, विवाह और आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगी आंशिक पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं. हालांकि सभी स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल सख्ती से लागू रहेगा.

अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, सभी स्विमिंग पूल/वॉटर पार्क खोले जा सकेंगे. सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी खोलने की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही शादी समारोह और अन्य आयोजनों में बंद स्थानों और खुले स्थानों में मास्क की अनिवार्यता और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियां बरतते हुए पूरी क्षमता के साथ लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी.

