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सिंचाई और बाढ़ सुरक्षा पर योगी सरकार का बड़ा दांव, 2380 करोड़ से 1070 परियोजनाओं को रफ्तार

UP News: योगी सरकार ने प्रदेश में सिंचाई और बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं को तेजी देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1,070 सिंचाई परियोजनाओं के लिए करीब 2,380.69 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 18, 2026, 10:22 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:22 PM IST
सिंचाई और बाढ़ सुरक्षा पर योगी सरकार का बड़ा दांव, 2380 करोड़ से 1070 परियोजनाओं को रफ्तार

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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