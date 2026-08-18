सिंचाई और बाढ़ सुरक्षा पर योगी सरकार का बड़ा दांव, 2380 करोड़ से 1070 परियोजनाओं को रफ्तार

UP News: प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दे रही है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में सिंचाई परियोजनाओं के लिए पहली किस्त के रूप में करीब 2,380.69 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इनमें नई और पहले से संचालित परियोजनाएं शामिल हैं. अब तक इन परियोजनाओं पर करीब 576.41 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुख्यालय में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी दी गई. उन्होंने जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के साथ निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.