सिंचाई और बाढ़ सुरक्षा पर योगी सरकार का बड़ा दांव, 2380 करोड़ से 1070 परियोजनाओं को रफ्तार

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UP News: प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दे रही है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में सिंचाई परियोजनाओं के लिए पहली किस्त के रूप में करीब 2,380.69 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इनमें नई और पहले से संचालित परियोजनाएं शामिल हैं. अब तक इन परियोजनाओं पर करीब 576.41 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुख्यालय में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी दी गई. उन्होंने जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के साथ निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
निर्माण गुणवत्ता पर सख्त निगरानी
जलशक्ति मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण सामग्री, तकनीकी मानकों और स्वीकृत डिजाइन के अनुरूप ही काम कराया जाए. गुणवत्ता में कमी मिलने पर संबंधित अधिकारी और कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी तय की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मंत्री ने परियोजनाओं की प्रगति की लगातार निगरानी करने और निर्धारित समय में काम पूरा करने पर भी जोर दिया.
बाढ़ सुरक्षा के लिए बड़ा बजट
प्रदेश में बाढ़ से बचाव और सुरक्षा को लेकर चालू वित्तीय वर्ष में 1,009.99 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. अब तक 244 बाढ़ परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं. इससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और लोगों को राहत मिली है. समीक्षा बैठक में बाढ़ सुरक्षा से जुड़े कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली गई. अधिकारियों को इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करने और काम की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए.
सिंचाई क्षमता बढ़ने से किसानों लाभ
वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूरी हुई चार प्रमुख परियोजनाओं से महराजगंज, कन्नौज, उन्नाव और ललितपुर में 39,250 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित या पुनर्स्थापित हुई है. इससे करीब 40 हजार किसान लाभान्वित हुए हैं. वहीं मध्यगंगा द्वितीय चरण परियोजना में चंदौसी शाखा के गैप्स को पूरा कराया गया है, जिससे 57,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित हुई है.
इससे किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा मिलने के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. मंत्री ने मुख्य अभियंताओं को निर्देश दिया कि परियोजनाओं की समीक्षा केवल कागजी रिपोर्ट के आधार पर न हो. अधिकारी मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति देखें और पूरी हो चुकी परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि किसानों, ग्रामीणों और आम लोगों को उनका वास्तविक लाभ मिल रहा है.