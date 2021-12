NITI Aayog के हेल्थ इंडेक्स में UP 19वां भी है और नंबर-1 भी, CEO और VC ने थपथापाई CM योगी की पीठ

लखनऊ: नीति आयोग ने हाल ही में देश के सभी राज्यों का 'हेल्थ इंडेक्स' जारी किया था. इसमें उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य और चिकित्सा के मामले में 19वां स्थान प्राप्त हुआ था. इसको लेकर विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, ''नीति आयोग के ‘हेल्थ इंडेक्स’ में स्वास्थ्य और चिकित्सा के मामले में यूपी सबसे नीचे! ये है यूपी की बीजेपी सरकार की सच्ची रिपोर्ट. दुनियाभर में झूठे विज्ञापन छपवाकर सच्चाई बदली नहीं जा सकती.''

हालांकि, नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स पर ध्यान दें तो इसमें उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को अन्य राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर बताया गया है. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भी बीते कुछ वर्षों में स्वास्थ्य व चिकित्सा के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन की सराहना की है. अब आपके मन में इन यह पढ़कर सवाल आ रहा होगा कि आखिर माजरा है क्या? अगर यूपी का रैंक 19वां है तो फिर प्रदर्शन बेहतर कैसे? हम आपको समझाते हैं पूरा माजरा...

14 out of the 19 Larger States, 4 out of the 8 Smaller States, and 5 out of the 7 UTs showed improvement in the #StateHealthIndex scores, from the base year (2018-19) to the reference year (2019-20).

To know more - https://t.co/2UGwDKFQMJ pic.twitter.com/B4MwQOk2xa

— NITI Aayog (@NITIAayog) December 27, 2021