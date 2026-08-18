Add Zee Business As A Preferred Source
App

यूपी में जापानी निवेश की नई दस्तक, 200 से ज्यादा CEO के साथ पहुंचा बड़ा प्रतिनिधिमंडल

UP News: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी का स्वागत किया. उनके नेतृत्व में 200 से अधिक जापानी सीईओ, कारोबारी नेता, उद्योग प्रतिनिधि और नीति-निर्माता भारत पहुंचे हैं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 18, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:14 PM IST
यूपी में जापानी निवेश की नई दस्तक, 200 से ज्यादा CEO के साथ पहुंचा बड़ा प्रतिनिधिमंडल

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
26 साल से नहीं हैं फिजिक्स-केमिस्ट्री के टीचर... आजमगढ़ में सड़क पर उतरे छात्र
2
3
4
5