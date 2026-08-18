यूपी में जापानी निवेश की नई दस्तक, 200 से ज्यादा CEO के साथ पहुंचा बड़ा प्रतिनिधिमंडल

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UP News: भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंधों को उत्तर प्रदेश के स्तर पर और मजबूत करने की दिशा में यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 की शुरुआत हुई है. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी का स्वागत किया. उनके साथ 200 से अधिक जापानी सीईओ, कारोबारी नेताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और नीति-निर्माताओं का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत पहुंचा है. नई दिल्ली में आयोजित स्वागत रात्रिभोज के साथ पांच दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसका फोकस निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है.
जापानी कंपनियों के लिए बेहतर अवसर
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए भारत और जापान के मजबूत आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का बेहतर होता बुनियादी ढांचा, कुशल कार्यबल और निवेश अनुकूल माहौल जापानी कंपनियों के वैश्विक विस्तार के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है. कार्यक्रम के जरिए जापान की उत्तर प्रदेश में बढ़ती निवेश रुचि को ठोस निवेश, तकनीकी साझेदारी, विनिर्माण परियोजनाओं और रोजगार के अवसरों में बदलने पर जोर दिया जा रहा है.
दीर्घकालिक साझेदारी पर योगी का जोर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश जापानी निवेशकों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा, कुशल प्रतिभा और निवेश अनुकूल नीतियां जापानी कंपनियों को प्रदेश में निवेश, विस्तार और रोजगार सृजन के लिए मजबूत आधार प्रदान करती हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और जापान के बीच यह साझेदारी उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन के अनुरूप है. इसमें विनिर्माण और तकनीक आधारित विकास में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी.
इन क्षेत्रों में सहयोग की तैयारी
यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी ने कहा कि यह यात्रा यामानाशी और उत्तर प्रदेश के बीच आर्थिक एवं संस्थागत संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगी. उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा, तकनीक, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर जोर दिया. इन्वेस्ट यूपी की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम 18 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली, लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में होगा. मुख्य यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 21 अगस्त को लखनऊ में आयोजित की जाएगी, जिसमें जी2बी और बी2बी सत्र होंगे.
निवेश से रोजगार तक बढ़ेगा सहयोग
कार्यक्रम में विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और पर्यटन को प्रमुख सहयोग क्षेत्रों के रूप में रखा गया है. 200 से अधिक जापानी कारोबारी नेताओं की भागीदारी वाला यह आयोजन उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश आधारित साझेदारी को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इसका फोकस तकनीक, विनिर्माण और रोजगार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है, ताकि जापान की बढ़ती रुचि को प्रदेश में निवेश और औद्योगिक अवसरों में बदला जा सके.