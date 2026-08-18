यूपी में जापानी निवेश की नई दस्तक, 200 से ज्यादा CEO के साथ पहुंचा बड़ा प्रतिनिधिमंडल

UP News: भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंधों को उत्तर प्रदेश के स्तर पर और मजबूत करने की दिशा में यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 की शुरुआत हुई है. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी का स्वागत किया. उनके साथ 200 से अधिक जापानी सीईओ, कारोबारी नेताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और नीति-निर्माताओं का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत पहुंचा है. नई दिल्ली में आयोजित स्वागत रात्रिभोज के साथ पांच दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसका फोकस निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है.