उद्योगों को बिजली कनेक्शन में देरी पर सख्ती, योगी सरकार ने अधिकारियों को दिया बड़ा निर्देश

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UP News: उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने पर सरकार का फोकस है. अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने शक्ति भवन में विद्युत व्यवस्था की समीक्षा बैठक की. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निवेश मित्र पोर्टल समेत अन्य माध्यमों से प्राप्त कनेक्शन आवेदनों का अतिशीघ्र निस्तारण किया जाए, ताकि उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिल सके.
लंबित मामलों की आवेदनवार होगी निगरानी
यूपीपीसीएल अध्यक्ष ने कहा कि कनेक्शन देना निगम का काम है और इसमें विलंब ठीक नहीं है. उन्होंने निर्देश दिया कि झटपट और निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित मामलों की आवेदनवार निगरानी की जाए. जहां जरूरत हो, वहां आवेदकों से तत्काल संपर्क कर लंबित प्रकरणों का समाधान कराया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि कनेक्शन देने में आनाकानी या देरी की शिकायत मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारी की विजिलेंस जांच भी कराई जाएगी.
बिजली बिल शिकायतों पर विशेष जोर
बैठक में नगरीय, तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति के साथ फीडर मीटरों के आंकड़ों और वितरण व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मानकों की समीक्षा की गई. अधिकारियों को फीडर स्तर के आंकड़ों का नियमित विश्लेषण करने और कमियां मिलने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए. बिजली बिलों में सुधार के लिए लगाए जा रहे शिविरों की प्रगति की भी जानकारी ली गई. निर्देश दिया गया कि इन शिविरों में उपभोक्ताओं की बिल संबंधी शिकायतों का अधिक से अधिक मौके पर निस्तारण हो, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.
लाइन हानि घटाकर राजस्व बढ़ाने पर जोर
यूपीपीसीएल अध्यक्ष ने अधिक लाइन हानि वाले फीडरों और क्षेत्रों में चल रही कार्रवाई की जानकारी लेते हुए फीडरवार कार्ययोजना बनाकर नियमित कार्रवाई करने को कहा. वितरण निगमों में केंद्रीकृत सामग्री की निविदाओं, क्षतिग्रस्त वितरण परिवर्तकों और उनके लिए जिम्मेदार कार्मिकों के खिलाफ हुई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई. 100 केवीए से कम क्षमता वाले वितरण परिवर्तकों पर फ्यूज सेट लगाने की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए. उन्होंने कहा कि राजस्व वृद्धि, लाइन हानि में कमी, बेहतर बिलिंग, स्मार्ट मीटर की प्रभावी मॉनिटरिंग और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लक्ष्य तभी पूरे होंगे, जब हर स्तर पर जवाबदेही तय हो.
जवाबदेही तय कर सेवाएं बेहतर होंगी
अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की नियमित निगरानी करने और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए गए. यूपीपीसीएल अध्यक्ष ने कहा कि उपभोक्ताओं को बेहतर, पारदर्शी और निर्बाध विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी स्तरों पर प्रभावी निगरानी जरूरी है. समीक्षा के दौरान वितरण व्यवस्था से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी जानकारी ली गई. शक्ति भवन में हुई इस बैठक में कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक नितीश कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.