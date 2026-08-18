उद्योगों को बिजली कनेक्शन में देरी पर सख्ती, योगी सरकार ने अधिकारियों को दिया बड़ा निर्देश

यूपीपीसीएल अध्यक्ष ने अधिक लाइन हानि वाले फीडरों और क्षेत्रों में चल रही कार्रवाई की जानकारी लेते हुए फीडरवार कार्ययोजना बनाकर नियमित कार्रवाई करने को कहा. वितरण निगमों में केंद्रीकृत सामग्री की निविदाओं, क्षतिग्रस्त वितरण परिवर्तकों और उनके लिए जिम्मेदार कार्मिकों के खिलाफ हुई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई. 100 केवीए से कम क्षमता वाले वितरण परिवर्तकों पर फ्यूज सेट लगाने की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए. उन्होंने कहा कि राजस्व वृद्धि, लाइन हानि में कमी, बेहतर बिलिंग, स्मार्ट मीटर की प्रभावी मॉनिटरिंग और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लक्ष्य तभी पूरे होंगे, जब हर स्तर पर जवाबदेही तय हो.