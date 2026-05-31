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महिला अफसरों की तिकड़ी संभालेगी यूपी का राजस्व तंत्र, प्रशासन में दिखी नई मिसाल

Uttar Pradesh Revenue Council: उत्तर प्रदेश के राजस्व प्रशासन में इन दिनों एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है. प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में गिने जाने वाले राजस्व तंत्र की कमान अब बड़े स्तर पर महिला अधिकारियों के हाथों में है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: May 31, 2026, 07:23 PM IST
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महिला अफसरों की तिकड़ी संभालेगी यूपी का राजस्व तंत्र, प्रशासन में दिखी नई मिसाल

Uttar Pradesh Revenue Council: उत्तर प्रदेश के राजस्व प्रशासन में इन दिनों एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है. प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में गिने जाने वाले राजस्व तंत्र की कमान अब बड़े स्तर पर महिला अधिकारियों के हाथों में है. राजस्व परिषद की अध्यक्ष से लेकर प्रमुख सचिव और सचिव स्तर तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां महिला आईएएस अधिकारी संभाल रही हैं. हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अर्चना अग्रवाल को राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वहीं प्रमुख सचिव राजस्व के पद पर अपर्णा यू पहले से कार्यरत हैं. इसके अलावा राजस्व परिषद में सचिव एवं आयुक्त की जिम्मेदारी कंचन वर्मा निभा रही हैं. ऐसे में प्रदेश के राजस्व प्रशासन की शीर्ष संरचना में महिला अधिकारियों की मजबूत उपस्थिति साफ दिखाई दे रही है.

अर्चना अग्रवाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

1990 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अर्चना अग्रवाल प्रशासनिक क्षेत्र का लंबा अनुभव रखती हैं. वह वर्तमान में परिवहन विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्य कर रही हैं. साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं. अब उन्हें राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थाओं में से एक मानी जाती है. राजस्व परिषद भूमि विवादों से लेकर राजस्व प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने का कार्य करती है. ऐसे में इस पद पर उनकी नियुक्ति को महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा है.

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अपर्णा यू के पास है नीतिगत जिम्मेदारी

राजस्व विभाग की प्रशासनिक और नीतिगत जिम्मेदारी पहले से ही 2001 बैच की आईएएस अधिकारी अपर्णा यू के पास है. उन्हें इसी वर्ष प्रमुख सचिव राजस्व बनाया गया था. राजस्व विभाग प्रदेश में भूमि प्रबंधन, भू-अभिलेख, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वसूली और इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य करता है. विभाग की नीतियों और प्रशासनिक फैसलों के संचालन में प्रमुख सचिव की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है. अपर्णा यू इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं और विभाग के विभिन्न कार्यों की निगरानी कर रही हैं.

कंचन वर्मा निभा रही हैं महत्वपूर्ण भूमिका

2005 बैच की आईएएस अधिकारी कंचन वर्मा राजस्व परिषद में आयुक्त एवं सचिव के पद पर तैनात हैं. परिषद के प्रशासनिक संचालन में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है. राजस्व परिषद से जुड़े विभिन्न मामलों के निस्तारण, प्रशासनिक समन्वय और अन्य प्रक्रियाओं में उनकी जिम्मेदारी प्रमुख मानी जाती है. परिषद के दैनिक कार्यों के संचालन में सचिव स्तर के अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और कंचन वर्मा यह जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

प्रदेश के सबसे अहम विभागों में शामिल है राजस्व तंत्र

राजस्व प्रशासन किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. भूमि से जुड़े मामलों, राजस्व विवादों, प्रशासनिक अपीलों और विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं का संचालन इसी व्यवस्था के माध्यम से होता है. राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वोच्च राजस्व संस्था है जहां अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लिए जाते हैं. यही कारण है कि परिषद के अध्यक्ष, प्रमुख सचिव और सचिव जैसे पद प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

प्रशासनिक व्यवस्था में बढ़ी महिलाओं की भागीदारी

प्रदेश में विभिन्न विभागों, निगमों, आयोगों और प्रशासनिक इकाइयों में महिला अधिकारियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है. कई महत्वपूर्ण पदों पर महिला अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं. राजस्व प्रशासन की शीर्ष संरचना में तीन वरिष्ठ महिला आईएएस अधिकारियों की मौजूदगी प्रशासनिक व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाती है. इससे विभागीय कार्यों के संचालन में विविध अनुभव और नेतृत्व क्षमता का लाभ मिलने की उम्मीद की जा रही है.

जिम्मेदारियों के साथ बढ़ी अपेक्षाएं

राजस्व परिषद, प्रमुख सचिवालय और प्रशासनिक संचालन जैसे महत्वपूर्ण पदों पर महिला अधिकारियों की तैनाती के बाद अब विभाग से जुड़ी जिम्मेदारियां भी और अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं. भूमि प्रबंधन, राजस्व मामलों के निस्तारण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने में इन अधिकारियों की भूमिका अहम रहने वाली है.

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