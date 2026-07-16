AI.. रोबोटिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी का नया केंद्र बनेगा यूपी, योगी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान

नोएडाः उत्तर प्रदेश अब सिर्फ औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि भविष्य की तकनीकों में भी देश का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि प्रदेश को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और डीप टेक जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक पहचान दिलाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए. लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश नई तकनीकों का उपयोग करने वाला राज्य बनने के साथ ही इसे विकसित करने, उन पर रिसर्च करने और बड़े स्तर पर निर्माण करने वाला केंद्र बने.