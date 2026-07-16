AI.. रोबोटिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी का नया केंद्र बनेगा यूपी, योगी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान

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नोएडाः उत्तर प्रदेश अब सिर्फ औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि भविष्य की तकनीकों में भी देश का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि प्रदेश को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और डीप टेक जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक पहचान दिलाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए. लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश नई तकनीकों का उपयोग करने वाला राज्य बनने के साथ ही इसे विकसित करने, उन पर रिसर्च करने और बड़े स्तर पर निर्माण करने वाला केंद्र बने.
नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा रोबोटिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर
बैठक में बताया गया कि नोएडा में करीब 75 एकड़ क्षेत्र में 'प्रगति' (PRAGATI) परियोजना विकसित की जाएगी. इसका पूरा नाम पार्क फॉर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीयू क्लस्टर्स एंड एडवांस्ड टेक्निकल इनोवेशन है. यह भारत का पहला ऐसा एकीकृत रोबोटिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होगा, जहां नई तकनीकों पर रिसर्च से लेकर प्रोडक्ट तैयार करने तक की पूरी व्यवस्था एक ही परिसर में उपलब्ध होगी.
एक ही जगह मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं
इस परियोजना में रोबोटिक्स टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर, एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, जीपीयू क्लस्टर, रैपिड प्रोटोटाइपिंग लैब, फिजिकल एआई डेटा सेंटर, मोशन कैप्चर लैब, स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर और को-वर्किंग स्पेस जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इसके अलावा दुनिया की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों, कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) संस्थानों और तकनीकी सेवा देने वाली कंपनियों को भी यहां निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इससे नोएडा देश के सबसे बड़े हाईटेक इनोवेशन हब के रूप में उभर सकता है.
नोएडा क्यों चुना गया? इसके पीछे हैं कई बड़े कारण
सरकार का मानना है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए नोएडा सबसे उपयुक्त स्थान है. यहां पहले से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का मजबूत आधार मौजूद है. इसके अलावा जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रक्षा औद्योगिक गलियारा, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और बेहतरीन कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं इसे और मजबूत बनाती हैं. यही वजह है कि भविष्य की तकनीकों से जुड़ी बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए नोएडा को सबसे बेहतर विकल्प माना गया है.
एक लाख से ज्यादा रोजगार मिलने की उम्मीद
इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा युवाओं को मिलने वाला है. सरकार का अनुमान है कि इस हाईटेक क्लस्टर के विकसित होने से एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे. साथ ही अगले पांच वर्षों में करीब 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का सकल मूल्य संवर्धन (Gross Value Addition) होने की संभावना है. इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी और हाईटेक सेक्टर में निवेश तेजी से बढ़ेगा.
लखनऊ और नोएडा में बनेंगे दो 'यू हब'
बैठक में मुख्यमंत्री ने यू हब (U Hub) को केवल स्टार्टअप्स के लिए ऑफिस स्पेस तक सीमित रखने के बजाय इसे रिसर्च, इनोवेशन, निवेश और उद्योगों के बीच मजबूत कड़ी बनाने के निर्देश दिए. सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में लखनऊ और नोएडा में दो यू हब स्थापित करेगी. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इन केंद्रों का उद्देश्य नई तकनीकों पर काम करने वाले स्टार्टअप्स, वैज्ञानिकों, निवेशकों, उद्योगों और शिक्षण संस्थानों को एक मंच पर लाना होगा ताकि रिसर्च का फायदा सीधे उद्योगों तक पहुंच सके.
दोनों यू हब की होगी अलग-अलग पहचान
बैठक में बताया गया कि दोनों यू हब अलग-अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करेंगे. नोएडा यू हब में क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइन, फिजिकल एआई, रोबोटिक्स, रक्षा तकनीक और एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी पर विशेष काम होगा. वहीं लखनऊ यू हब में एप्लाइड एआई, गवटेक, हेल्थकेयर एआई, इंडस्ट्रियल एआई, बायोसाइंस और एग्री बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर फोकस रहेगा. इससे प्रदेश में डीप टेक स्टार्टअप्स और तकनीकी नवाचार को नई रफ्तार मिलेगी.
युवाओं को मिलेगी भविष्य की तकनीकों की ट्रेनिंग
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केवल बड़े प्रोजेक्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि युवाओं को भी भविष्य की तकनीकों के अनुरूप तैयार करना होगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, सेमीकंडक्टर और अन्य आधुनिक तकनीकों में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और प्रमाणन की व्यवस्था विकसित की जाए. इसके साथ ही उद्योगों की जरूरत के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार किए जाएं ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं को सीधे रोजगार मिल सके.
नई आईटी नीति होगी ज्यादा निवेशक अनुकूल
मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को उत्तर प्रदेश की आईटी नीति को समय के हिसाब से और बेहतर बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नई नीति ऐसी होनी चाहिए जो निवेशकों को आकर्षित करे, रोजगार बढ़ाए और नई कंपनियों के लिए आसान माहौल तैयार करे. साथ ही आईटी सेक्टर का विकास केवल नोएडा और गाजियाबाद तक सीमित न रहे, बल्कि गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, झांसी, बरेली, मेरठ और अन्य टियर-2 एवं टियर-3 शहरों तक भी पहुंचे.
निवेश से लेकर रोजगार तक, हर स्तर पर मिलेगी रफ्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आने वाले निवेशकों को जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी जरूरी अनुमतियां समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाएं. इसके अलावा स्थानीय युवाओं के लिए इंटर्नशिप, रिसर्च, पेटेंट और नवाचार को भी बढ़ावा दिया जाए. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था, मजबूत सड़क और हवाई कनेक्टिविटी, तेजी से विकसित हो रहा औद्योगिक आधार और निवेश के अनुकूल माहौल राज्य को वैश्विक डिजिटल निवेश का पसंदीदा केंद्र बना सकता है.
यूपी की नई पहचान होगी 'टेक्नोलॉजी हब'
सरकार की इस पूरी योजना का मकसद उत्तर प्रदेश को केवल आईटी सेवाओं का केंद्र बनाना नहीं, बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी इकोनॉमी तैयार करना है जहां रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप, उद्योग और निवेश एक साथ आगे बढ़ें. यदि यह योजना तय समय पर जमीन पर उतरती है तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और डीप टेक के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है. इससे न केवल लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि भारत की तकनीकी ताकत को भी नई ऊंचाई मिलेगी.