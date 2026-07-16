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AI.. रोबोटिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी का नया केंद्र बनेगा यूपी, योगी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान

नोएडाः उत्तर प्रदेश अब सिर्फ औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि भविष्य की तकनीकों में भी देश का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jul 16, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:10 PM IST
AI.. रोबोटिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी का नया केंद्र बनेगा यूपी, योगी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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