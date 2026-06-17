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लखनऊः उत्तर प्रदेश अब देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने घरेलू रूफटॉप सोलर क्षमता के मामले में 2 गीगावाट (GW) का अहम पड़ाव पार कर लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने यह उपलब्धि हासिल करते हुए एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. अब उत्तर प्रदेश देश के प्रतिष्ठित 2 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्लब का हिस्सा बन गया है, जहां अब तक केवल गुजरात और महाराष्ट्र जैसे अग्रणी राज्य ही मौजूद थे. यह उपलब्धि सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश तेजी से स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसका सीधा लाभ लाखों परिवारों को बिजली बिल में राहत के रूप में मिलने लगा है.
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से मिली नई रफ्तार
प्रदेश में रूफटॉप सोलर के तेजी से विस्तार के पीछे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बड़ी भूमिका मानी जा रही है. इस योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगवाए हैं. इससे न केवल बिजली की बचत हो रही है, बल्कि लोग अपनी जरूरत की बिजली खुद भी तैयार कर पा रहे हैं. सरकार का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाना है ताकि आम परिवारों का बिजली खर्च कम हो और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता भी घटे. इसी सोच के साथ प्रदेश में लगातार लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.
बिजली बिल में राहत, पर्यावरण को भी बड़ा फायदा
घरों की छतों पर सोलर पैनल लगने से उपभोक्ताओं के बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आ रही है. कई परिवार अब पहले की तुलना में काफी कम बिजली बिल चुका रहे हैं. इसके साथ ही सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता भी कम हो रही है. इसका सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण को मिल रहा है. कार्बन उत्सर्जन में कमी आने से प्रदूषण घटाने में मदद मिल रही है और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सौर ऊर्जा जलवायु परिवर्तन से निपटने का सबसे प्रभावी विकल्प बन सकती है.
यूपीनेडा और कई संस्थाओं की रही अहम भूमिका
इस उपलब्धि के पीछे सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि कई विभागों और संस्थाओं की संयुक्त मेहनत भी शामिल है. यूपीनेडा के इम्पैनल्ड वेंडर्स, बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, बैंकिंग संस्थानों के साथ-साथ लाखों उपभोक्ताओं ने इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. यूपीनेडा के निदेशक रविंदर सिंह के अनुसार, 2 गीगावाट का आंकड़ा पार करना केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम है. उनका कहना है कि लोगों में सौर ऊर्जा को लेकर बढ़ती जागरूकता इस सफलता की सबसे बड़ी वजह बनी है.
अब देश के अग्रणी राज्यों को चुनौती देने की तैयारी
प्रदेश में जिस रफ्तार से घरेलू रूफटॉप सोलर परियोजनाएं बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए अधिकारियों को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में और बड़ी छलांग लगा सकता है. यदि यही गति बनी रही तो प्रदेश घरेलू सोलर क्षमता के मामले में देश के शीर्ष राज्यों को कड़ी चुनौती देता दिखाई देगा. सरकार का फोकस सिर्फ आंकड़े बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना से जोड़कर उन्हें सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराना भी है. यही वजह है कि सौर ऊर्जा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं.