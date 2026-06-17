लखनऊः उत्तर प्रदेश अब देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने घरेलू रूफटॉप सोलर क्षमता के मामले में 2 गीगावाट (GW) का अहम पड़ाव पार कर लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने यह उपलब्धि हासिल करते हुए एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. अब उत्तर प्रदेश देश के प्रतिष्ठित 2 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्लब का हिस्सा बन गया है, जहां अब तक केवल गुजरात और महाराष्ट्र जैसे अग्रणी राज्य ही मौजूद थे. यह उपलब्धि सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश तेजी से स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसका सीधा लाभ लाखों परिवारों को बिजली बिल में राहत के रूप में मिलने लगा है.