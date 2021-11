UP Board: अब रिजल्ट में नहीं होगी गड़बड़ी, स्कूलों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे स्टूडेंट्स के नंबर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश बोर्ड (UP Board) के अब स्कूलों को सभी स्टूडेंट्स के साल भर के नंबर माध्यमिक शिक्षा परिषद (Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh) की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. यह नियम इसी साल से लागू किया गया है. यूपी बोर्ड के सभी स्कूलों को स्टूडेंट्स के यूनिट टेस्ट नंबर, अर्द्धवार्षिक एग्जाम के नंबर और वार्षिक एग्जाम के साथ प्री बोर्ड के नंबर अपलोड करने होंगे. ऐसे में बच्चों के सभी रिकॉर्ड स्कूलों को अपने पास रखने होंगे.

कोरोना से हुई परेशानी के कारण लिया गया ये निर्णय

यह बदलाव कोरोना के दौरान हुई परेशानी के बाद किया गया. पिछले साल कोरोना की वजह से स्कूलों में परीक्षाएं नहीं हो पाईं थीं. कई स्कूलों ने अर्द्धवार्षिक परीक्षा नहीं कराई तो कई ने अंतिम परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा नहीं कराई. ऐसे में स्कूल अंकों का रिकॉर्ड नहीं रख पाए हैं. कई स्कूलों को अंतिम परीक्षा के बीच में ही कोरोना की वजह स्कूल को बंद करना पड़ा था. इस बार बोर्ड परीक्षा नहीं हुई और कक्षा नौ से 12 तक स्कूली परीक्षा व टेस्ट के औसत अंक के आधार पर बोर्ड ने रिजल्ट जारी किया था.

अब नहीं होगी रिजल्ट में गड़बड़ी

बता दें कई स्कूलों के पास परीक्षाओं का रिकॉर्ड नहीं है. ऐसे में इस बार से सभी टेस्ट और परीक्षाओं के अंकों को माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड करने का निर्णय लिया गया है, ताकि आगे बोर्ड को रिजल्ट को लेकर कोई परेशानी हो. इस निर्णय पर बोर्ड जैसे ही अंक अपलोड करने का आदेश जारी करेगा, सभी स्कूलों को यह प्रक्रिया शुरू कर देनी होगी.

बता दें, सभी शिक्षकों को इसके रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए हैं. बोर्ड जब भी वेबसाइट पर अपलोड करने को कहेगा अपने स्कूल की लॉगइन आईडी से स्टूडेंट्स के नंबर अपलोड करने होंगे.

