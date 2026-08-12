योगी सरकार का नया शिक्षा प्लान, 75 जिलों के शिक्षकों को मिलेगी खास गाइड और डायरी

महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने संदर्शिका और शिक्षक डायरी की आपूर्ति तथा विद्यालय स्तर तक वितरण को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. शिक्षकों को शैक्षिक सत्र के दौरान जरूरी सामग्री के लिए इंतजार न करना पड़े, इस पर विशेष जोर दिया गया है. सामग्री की आपूर्ति पूरी होने के बाद निर्धारित वित्तीय नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा. जारी धनराशि का इस्तेमाल निर्धारित मद में ही करना होगा. भुगतान के दौरान पीएफएमएस कंपोनेंट कोड का पालन करने तथा संबंधित बिल, वाउचर और अन्य अभिलेख सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं.