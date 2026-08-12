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योगी सरकार का नया शिक्षा प्लान, 75 जिलों के शिक्षकों को मिलेगी खास गाइड और डायरी

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षिक सत्र 2026 27 में शिक्षकों की तैयारी और कक्षा में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए 3.81 करोड़ रुपये से अधिक की लिमिट जारी की है. प्रदेश के सभी 75 जिलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी और गणित के शिक्षकों को संदर्शिका और शिक्षक डायरी उपलब्ध कराई जाएगी.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 12, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:47 PM IST
योगी सरकार का नया शिक्षा प्लान, 75 जिलों के शिक्षकों को मिलेगी खास गाइड और डायरी

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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