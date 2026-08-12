योगी सरकार का नया शिक्षा प्लान, 75 जिलों के शिक्षकों को मिलेगी खास गाइड और डायरी

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Uttar Pradesh: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने शिक्षकों को पाठ की तैयारी, शिक्षण गतिविधियों की योजना और कक्षा की जरूरत के अनुसार प्रभावी पढ़ाई के लिए जरूरी अकादमिक संसाधन उपलब्ध कराने की पहल की है. प्रदेश के सभी 75 जिलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी और गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों को संदर्शिका और शिक्षक डायरी दी जाएगी. सरकार का उद्देश्य शिक्षक की तैयारी को व्यवस्थित बनाकर उसका सीधा लाभ विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया तक पहुंचाना है.
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा की ओर से कक्षा 1 से 5 तक हिंदी और गणित की संदर्शिका और शिक्षक डायरी के मुद्रण एवं आपूर्ति के लिए 75 जिलों को कुल 338.54 लाख रुपये की लिमिट जारी की गई है. इसमें संदर्शिका के मुद्रण के लिए 172.35 लाख रुपये, शिक्षक डायरी के लिए 152.91 लाख रुपये और मुद्रित सामग्री के परिवहन के लिए 13.27 लाख रुपये शामिल हैं. संदर्शिका शिक्षक को पाठ्यवस्तु समझाने और शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करेगी, जबकि शिक्षक डायरी दैनिक और साप्ताहिक कक्षा गतिविधियों को व्यवस्थित करने में उपयोगी होगी.
उच्च प्राथमिक शिक्षकों को भी संसाधन
कक्षा 6 से 8 तक के परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एलईपी मद में 42.61 लाख रुपये की अलग लिमिट जारी की गई है. इससे उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को भी कक्षा और विषय की जरूरत के अनुसार अतिरिक्त शैक्षिक संसाधन उपलब्ध होंगे. इसका उद्देश्य शिक्षकों को केवल पाठ्यपुस्तक तक सीमित रखने के बजाय पाठ की तैयारी, प्रस्तुतीकरण और कक्षा गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित बनाने में सहयोग देना है. इससे शिक्षक विद्यार्थियों के स्तर और सीखने की जरूरत के अनुसार शिक्षण गतिविधियों की बेहतर योजना बना सकेंगे.
समय पर मिलेगी शिक्षण सामग्री
महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने संदर्शिका और शिक्षक डायरी की आपूर्ति तथा विद्यालय स्तर तक वितरण को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. शिक्षकों को शैक्षिक सत्र के दौरान जरूरी सामग्री के लिए इंतजार न करना पड़े, इस पर विशेष जोर दिया गया है. सामग्री की आपूर्ति पूरी होने के बाद निर्धारित वित्तीय नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा. जारी धनराशि का इस्तेमाल निर्धारित मद में ही करना होगा. भुगतान के दौरान पीएफएमएस कंपोनेंट कोड का पालन करने तथा संबंधित बिल, वाउचर और अन्य अभिलेख सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं.
कक्षा में बेहतर तैयारी का असर
सरकार का मानना है कि बेहतर कक्षा की शुरुआत शिक्षक की बेहतर तैयारी से होती है. संदर्शिका और शिक्षक डायरी शिक्षक को पाठ की तैयारी से लेकर कक्षा में उसके प्रभावी क्रियान्वयन तक जरूरी अकादमिक सहयोग देंगी. इससे शिक्षक दैनिक और साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करने के साथ विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार शिक्षण गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित कर सकेंगे. बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इन संसाधनों का प्रभाव सीधे कक्षा कक्ष में दिखाई दे और बच्चों को सीखने के अधिक प्रभावी अवसर मिलें.