16 हवाई अड्डे, 16 हजार किमी फैला रेल नेटवर्क....यूपी में बिछा एक्सप्रेसवे का महाजाल! जानें 9 साल में कितना बदला उत्तर प्रदेश?

Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार के नौ साल पूरे होने पर राज्य की विकास यात्रा को “संकल्प से सिद्धि” की मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. बीते वर्षों में सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकास का मुख्य आधार बनाते हुए कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास में व्यापक काम किया है.

कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक विस्तार

राज्य में बीते नौ वर्षों में 16 हवाई अड्डों का संचालन शुरू हुआ, जबकि 8 और प्रक्रियाधीन हैं. जेवर एयरपोर्ट सहित 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की परिकल्पना उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है.सड़क क्षेत्र में 63 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण और 2.72 लाख किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कों का निर्माण हुआ है. एक्सप्रेसवे नेटवर्क 1.5 से बढ़कर 22 तक पहुंच गया है, जिसमें 7 संचालित, 5 निर्माणाधीन और 10 प्रस्तावित हैं.

रेल और जलमार्ग के क्षेत्र में भी राज्य ने तेजी से प्रगति की है. 16 हजार किमी से अधिक रेल नेटवर्क और दादरी में ईस्टर्न-वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन, यूपी को लॉजिस्टिक्स हब बना रहा है। वाराणसी में देश का पहला इनलैंड वाटरवे और 11 राष्ट्रीय जलमार्ग बहु-मोडल कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहे हैं.

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ऊर्जा क्षेत्र में मजबूती

ऊर्जा को विकास की रीढ़ मानते हुए प्रदेश में अब जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसीलों को 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 20 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. 2017 के मुकाबले अब 2.94 लाख से अधिक मजरों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है.

शिक्षा और स्वास्थ्य में विस्तार

मानव संसाधन सशक्तिकरण के तहत “ऑपरेशन कायाकल्प” से स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं. 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं. स्वास्थ्य क्षेत्र में 2017 से 2025 के बीच 83 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं और “वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज” का लक्ष्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. गोरखपुर और रायबरेली में AIIMS तथा लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दे रहे हैं.

शहरी और ग्रामीण विकास में संतुलन

58 नगर निकायों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है. वहीं जल जीवन मिशन के तहत 2.43 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन, 62 लाख से अधिक घरों का निर्माण और 1.10 करोड़ परिवारों को घरौनी वितरण किया गया है.

औद्योगिक विकास को रफ्तार

बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़े हैं। सरकार का दावा है कि यही विकास मॉडल उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत आधार प्रदान कर रहा है.