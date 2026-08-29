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पहाड़ का युवा गांव से करेगा ग्लोबल कारोबार! धामी ने बताया ‘मेड इन उत्तराखंड’ का पूरा प्लान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में व्यापारियों और उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने. उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके हितों के प्रति संवेदनशील है और कारोबार के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और सरल माहौल बनाने पर काम कर रही है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 29, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:51 PM IST
पहाड़ का युवा गांव से करेगा ग्लोबल कारोबार! धामी ने बताया ‘मेड इन उत्तराखंड’ का पूरा प्लान

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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