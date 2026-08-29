पहाड़ का युवा गांव से करेगा ग्लोबल कारोबार! धामी ने बताया ‘मेड इन उत्तराखंड’ का पूरा प्लान

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हल्द्वानी में शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम के बाद आईटीसी फॉर्च्यून में कुमाऊं मंडल के व्यापारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और विभिन्न व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों से संवाद किया. इस दौरान व्यापारियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने अपने सामने आ रही समस्याओं के साथ कई सुझाव भी मुख्यमंत्री के सामने रखे. इनमें GST से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने, मंडी शुल्क, अतिक्रमण और पार्किंग की समस्या, लीज नवीनीकरण और औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार जैसे मुद्दे शामिल रहे. स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की मांग भी उठाई गई. मुख्यमंत्री ने समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई और हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया.
व्यापारियों को बताया अर्थव्यवस्था की रीढ़
मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारी और उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. व्यापारियों की भूमिका केवल सामान बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे रोजगार पैदा करने के साथ उत्पादन और उपभोक्ता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं. उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदार से लेकर बड़े उद्यमी तक प्रदेश की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण भागीदार हैं. सरकार व्यापारियों और उद्यमियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और उनके लिए सुरक्षित, पारदर्शी तथा सरल व्यावसायिक वातावरण तैयार करने के लिए लगातार काम कर रही है.
कोविड में निभाई बड़ी जिम्मेदारी
धामी ने कोविड के चुनौतीपूर्ण दौर का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के किराना और रिटेल व्यापारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों तक राशन और अन्य जरूरी सामान पहुंचाया. संकट के समय व्यापारी वर्ग ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई और देश तथा प्रदेश के लिए अपनी अहम भूमिका साबित की. मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को ‘ब्रांड इंडिया’ का सच्चा राजदूत भी बताया. उन्होंने कहा कि व्यापार और उद्यमिता के प्रति देश में नया विश्वास पैदा हुआ है और युवाओं को नौकरी मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाला बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.
कारोबार आसान बनाने पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और सरल तथा प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. निवेशकों और उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ‘निवेश मित्र’ की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत किया गया है. वर्तमान में 26 प्रमुख विभागों की 206 से अधिक सेवाएं सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं. धामी ने बताया कि इन्वेस्टर्स समिट के दौरान उद्योग जगत और व्यापारियों से मिले सुझावों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 30 से अधिक नीतियां तैयार की हैं.
29 हजार MSME से रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में 29 हजार से अधिक नई MSME इकाइयां स्थापित हुई हैं. इन इकाइयों से लगभग 1.27 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है. उन्होंने कहा कि सरकार की सोच स्पष्ट है कि शासन उद्योगों के लिए बाधा नहीं, बल्कि सहयोगी और भागीदार बने. उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और रोजगार बढ़ने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. इसी सोच के साथ युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है.
स्टार्टअप को मिला सरकारी सहारा
धामी ने बताया कि युवाओं को अपने विचार, नवाचार और उद्यम के जरिए रोजगार देने वाला बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड स्टार्टअप नीति लागू की गई है. इसके साथ ही 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड स्थापित किया गया है. सरकार का प्रयास है कि पर्वतीय क्षेत्रों का युवा भी अपने गांव में रहकर देश और दुनिया के बाजार के लिए कारोबार खड़ा कर सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि जहां प्रतिभा है, वहीं अवसर उपलब्ध हों और जहां युवा हैं, वहीं रोजगार के साधन विकसित किए जाएं. उत्तराखंड का विकास केवल बड़े उद्योगों के जरिए नहीं, बल्कि गांवों के उत्पादों, शिल्पकारों, किसानों, छोटे व्यापारियों और स्थानीय उद्यमियों की भागीदारी से भी होगा.
पहाड़ में बनेंगे औद्योगिक अवसर
औद्योगिक विकास को मैदानी क्षेत्रों तक सीमित न रखने के लिए पर्वतीय जनपदों में भी औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की तैयारी है. चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष औद्योगिक पार्कों के लिए भूमि चिन्हित की गई है. छोटे उद्यमियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्ट्री विकसित की जा रही है. भविष्य में सेलाकुई और पंतनगर में भी इस तरह की सुविधाएं विकसित करने की योजना है. इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ाना है.
‘मेड इन उत्तराखंड’ बनेगा ब्रांड
मुख्यमंत्री ने ‘वन डिस्ट्रिक्ट, टू प्रोडक्ट’ जैसी पहलों के जरिए स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक शिल्प को बड़े बाजारों से जोड़ने पर जोर दिया. सरकार का लक्ष्य है कि ‘मेड इन उत्तराखंड’ सिर्फ प्रदेश के उत्पादों की पहचान न रहे, बल्कि गुणवत्ता और भरोसे के साथ वैश्विक बाजार में मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित हो. राज्य में फार्मा, हर्बल, आयुष, इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट जैसे क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं.
दुकान से दुनिया तक पहुंचने का लक्ष्य
धामी ने कहा कि उत्तराखंड में व्यापार करने वाला हर व्यक्ति राज्य की विकास यात्रा का भागीदार है. व्यापार की प्रगति में ही प्रदेश की प्रगति निहित है. सरकार चाहती है कि उत्तराखंड का व्यापारी केवल प्रदेश के बाजार तक सीमित न रहे, बल्कि देश और दुनिया के बाजार में अपनी अलग पहचान बनाए. उन्होंने व्यापारियों और उद्योग प्रतिनिधियों से प्रदेश में निवेश तथा व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा, “आप व्यापार बढ़ाइए, सरकार आपके साथ खड़ी है.” मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार और उद्योग जगत की सहभागिता से विकसित उत्तराखंड का संकल्प पूरा होगा और प्रदेश विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.