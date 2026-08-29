पहाड़ का युवा गांव से करेगा ग्लोबल कारोबार! धामी ने बताया ‘मेड इन उत्तराखंड’ का पूरा प्लान

धामी ने बताया कि युवाओं को अपने विचार, नवाचार और उद्यम के जरिए रोजगार देने वाला बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड स्टार्टअप नीति लागू की गई है. इसके साथ ही 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड स्थापित किया गया है. सरकार का प्रयास है कि पर्वतीय क्षेत्रों का युवा भी अपने गांव में रहकर देश और दुनिया के बाजार के लिए कारोबार खड़ा कर सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि जहां प्रतिभा है, वहीं अवसर उपलब्ध हों और जहां युवा हैं, वहीं रोजगार के साधन विकसित किए जाएं. उत्तराखंड का विकास केवल बड़े उद्योगों के जरिए नहीं, बल्कि गांवों के उत्पादों, शिल्पकारों, किसानों, छोटे व्यापारियों और स्थानीय उद्यमियों की भागीदारी से भी होगा.