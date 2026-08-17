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श्रीलंका के 40 अफसरों ने जाना उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, इन तकनीकों ने खींचा ध्यान

Uttarakhand: उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए अपनाई जा रही आधुनिक तकनीक और जमीनी स्तर की तैयारियों ने श्रीलंका के अधिकारियों का ध्यान खींचा. श्रीलंका के 40 सदस्यीय सिविल सेवा अधिकारियों ने यूएसडीएमए पहुंचकर पूर्व चेतावनी, मौसम आधारित जोखिम प्रबंधन, भूस्खलन नियंत्रण और तकनीकी संसाधनों के इस्तेमाल की जानकारी ली.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 17, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:03 PM IST
श्रीलंका के 40 अफसरों ने जाना उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, इन तकनीकों ने खींचा ध्यान

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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