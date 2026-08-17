श्रीलंका के 40 अफसरों ने जाना उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, इन तकनीकों ने खींचा ध्यान

भूस्खलन रोकने में विज्ञान का सहारा

उत्तराखंड भू-स्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र के जियोलाॅजिस्ट डॉ. रघुवीर नेगी ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे वैज्ञानिक कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि संवेदनशील इलाकों की पहचान के बाद भू-वैज्ञानिक और भू-तकनीकी अध्ययन किए जाते हैं. रिमोट सेंसिंग, जीआईएस आधारित विश्लेषण, ड्रोन सर्वेक्षण और ढलानों की निगरानी जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. बारिश और भूस्खलन के बीच संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है. इसके आधार पर जल निकासी बेहतर करने, ढलानों को स्थिर करने और जरूरत के मुताबिक इंजीनियरिंग उपाय तय किए जाते हैं. इन व्यवस्थाओं को श्रीलंका के अधिकारियों के लिए खास तौर पर अध्ययन योग्य माना गया.