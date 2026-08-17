श्रीलंका के 40 अफसरों ने जाना उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, इन तकनीकों ने खींचा ध्यान

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Uttarakhand News: उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन अब सिर्फ हादसा होने के बाद राहत और बचाव तक सीमित नहीं है. जोखिम वाले इलाकों की पहले पहचान, समय रहते चेतावनी, वैज्ञानिक अध्ययन, प्रशिक्षण और अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल पर भी लगातार काम किया जा रहा है. इसी व्यवस्था को समझने के लिए नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत श्रीलंका के 40 अधिकारी सोमवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पहुंचे. अधिकारियों ने राज्य में अपनाई जा रही व्यवस्थाओं और तकनीकी उपायों को करीब से समझा.
अंतरराष्ट्रीय दल ने समझी चेतावनी व्यवस्था
यूएसडीएमए के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद्र ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि उत्तराखंड जैसी भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में आपदाओं के जोखिम को पहले से समझना और तैयारी रखना बेहद जरूरी है. इसी सोच के तहत राज्य में जोखिम की पहचान, न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, प्रशिक्षण और तकनीकी क्षमता को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने वैज्ञानिक संस्थानों और स्थानीय समुदाय की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया. वहीं यूएसडीएमए के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं डीआईजी राजकुमार नेगी ने राज्य और जिला आपातकालीन परिचालन केंद्रों, घटना प्रतिक्रिया प्रणाली, बहु-स्रोत चेतावनी तंत्र और तकनीक आधारित सूचना व्यवस्था की जानकारी साझा की.
मौसम निगरानी से पहले मिलती चेतावनी
मौसम विशेषज्ञ डॉ. पूजा राणा ने बताया कि उत्तराखंड में मौसम से जुड़े खतरों पर लगातार नजर रखी जाती है. इसके लिए उपग्रह आधारित निगरानी, डॉप्लर वेदर रडार, स्वचालित मौसम केंद्र और स्वचालित वर्षामापी जैसे आधुनिक संसाधनों से आंकड़े जुटाए जाते हैं. इन आंकड़ों का लगातार विश्लेषण कर अलग-अलग अवधि के पूर्वानुमान और प्रभाव आधारित चेतावनियां तैयार की जाती हैं. इसका मकसद संवेदनशील क्षेत्रों में समय रहते जरूरी तैयारी का मौका देना है. श्रीलंका के अधिकारियों ने इस पूरी प्रक्रिया को खास रुचि के साथ समझा, क्योंकि वहां भी अत्यधिक बारिश से जुड़े जोखिम सामने आते हैं.
भूस्खलन रोकने में विज्ञान का सहारा
उत्तराखंड भू-स्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र के जियोलाॅजिस्ट डॉ. रघुवीर नेगी ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे वैज्ञानिक कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि संवेदनशील इलाकों की पहचान के बाद भू-वैज्ञानिक और भू-तकनीकी अध्ययन किए जाते हैं. रिमोट सेंसिंग, जीआईएस आधारित विश्लेषण, ड्रोन सर्वेक्षण और ढलानों की निगरानी जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. बारिश और भूस्खलन के बीच संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है. इसके आधार पर जल निकासी बेहतर करने, ढलानों को स्थिर करने और जरूरत के मुताबिक इंजीनियरिंग उपाय तय किए जाते हैं. इन व्यवस्थाओं को श्रीलंका के अधिकारियों के लिए खास तौर पर अध्ययन योग्य माना गया.
साझा अनुभवों से मजबूत होगा तंत्र
प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड की आपदा प्रबंधन व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर अधिकारियों और विशेषज्ञों से बातचीत की. सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदा प्रबंधन में लगातार सीखने और अनुभव साझा करने की जरूरत है. अलग-अलग देशों के अधिकारियों के साथ संवाद से जोखिमों से निपटने के नए तरीके समझने का अवसर मिलता है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अपने संस्थागत अनुभव और तकनीकी नवाचार साझा करने के साथ दूसरे देशों की प्रभावी व्यवस्थाओं से भी सीख सकता है. इस तरह के कार्यक्रम भविष्य की आपदाओं के लिए अधिक सक्षम, समन्वित और मजबूत व्यवस्था तैयार करने में मददगार साबित हो सकते हैं.