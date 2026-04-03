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उत्तराखंड में 4 सीनियर IPS अधिकारियों के तबादले, 2 अफसरों की हरिद्वार कुंभ मेला में होगी तैनाती

Uttarakhand IPS Transfer: उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार शाम 4 सीनियर IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 03, 2026, 07:34 PM IST
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Uttarakhand IPS Transfer
Uttarakhand IPS Transfer

Uttarakhand IPS Transfer:

देहरादून से जारी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश में उत्तराखंड सरकार ने आगामी कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के कई अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती की घोषणा की है. यह फेरबदल कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और बड़े आयोजनों के प्रभावी प्रबंधन के उद्देश्य से किया गया है.

दो IPS अधिकारियों की कुंभ के लिए तैनाती
आदेश के अनुसार, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी योगेंद्र सिंह रावत को पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक/मुख्यालय) से हटाकर कुंभ मेला का पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है. वहीं, आयुष अग्रवाल को टिहरी गढ़वाल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पद से स्थानांतरित कर कुंभ मेला में एसएसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इन दोनों अधिकारियों पर हरिद्वार में होने वाले विशाल धार्मिक आयोजन के दौरान सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन की अहम जिम्मेदारी रहेगी. 

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इसी क्रम में श्वेता चौबे को आईआरबी द्वितीय से स्थानांतरित कर टिहरी गढ़वाल का नया एसएसपी बनाया गया है. इसके अलावा, विशाखा अशोक भदाणे को भी नई जिम्मेदारी देते हुए आईआरबी द्वितीय में तैनात किया गया है.

अन्य तबादले
अन्य तबादलों में अभिनव कुमार सिंह रावत को पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) से हटाकर कुमाऊं रेंज का आईजी बनाया गया है. यह तैनाती क्षेत्रीय पुलिसिंग को सुदृढ़ करने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है. वहीं, अभिषेक अग्रवाल को टिहरी गढ़वाल से हटाकर उधम सिंह नगर का एसएसपी नियुक्त किया गया है, जो औद्योगिक और सीमावर्ती जिला होने के कारण रणनीतिक रूप से बेहद अहम है. 

अमित श्रीवास्तव को पुलिस अधीक्षक (अपराध एवं यातायात) से स्थानांतरित कर टिहरी गढ़वाल का एसपी बनाया गया है. इसके साथ ही पंकज भट्ट को सीबी-सीआईडी से हटाकर टिहरी में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एआईजी) की जिम्मेदारी दी गई है. 

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करेंगे. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि तबादलों के दौरान प्रशासनिक समन्वय बना रहे और कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए. 

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ये भी पढ़ें: उत्तराखंड कैबिनेट ने 16 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, सूर्य मुफ्त बिजली योजना की सब्सिडी पर बड़ा फैसला

 

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