Uttarakhand Weather: पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी, मैदानी जिलों में गर्मी से बेहाल, जानिए उत्तराखंड के मौसम का ताजा हाल

Uttarakhand Weather Update 1 April 2026: उत्तराखंड में मौसम का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है. यहां मौसम दो हिस्सों में बंटा दिख रहा है. जहां एक ओर पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से लोगों को राहत मिल रही है. यहां मौसम सुहाना बना हुआ है. जबकि, मैदानी इलाकों में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है.

आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप और बढ़ते तापमान से लोगों का हाल बेहाल है. इस बीच मौसम विभाग ने नई भविष्यवाणी कर दी है. मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, आज पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना दिख रही है. इसके साथ ही गरज-चमक के साथ बारिश और 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है.

5 अप्रैल तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज

मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के अन्य जनपदों में मौसम शुष्क बना रहेगा. 5 अप्रैल तक उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला-बदला सा रह सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि 5 अप्रैल तक राज्य में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज बना रह सकता है. पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हल्की बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान नियंत्रित बना हुआ है, जिससे वहां गर्मी का असर कम है.

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फिलहाल उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम बहुत सुहावना बना हुआ है. बारिश और बर्फबारी की वजह से वातावरण में ठंडक महसूस हो रही है. जिसके चलते गर्मी का कहर लोगों को नहीं झेलनी पड़ रही और उन्हें राहत महसूस हो रही है.

मैदानी जिलों में गर्मी का कहर

अब अगर बात करें देहरादून समेत अन्य मैदानी जिलों की तो यहां मौसम पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है. इन जिलों में सुबह से ही तेज धूप खिल रही है, जो अब झुलसाने लगी है. इतना ही नहीं तापमान में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे दिन के समय लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है.

घर से निकलना मुश्किल

बेशक पिछले दिनों बारिश होने से लोगों को कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब फिर चटक धूप और सूखे मौसम की वजह से गर्मी में बढ़ गई है. हालात ऐसे हैं कि लोगों को तेज धूप और बढ़ती गर्मी के कारण दिन के समय घरों से बाहर निकलने में परेशानी होने लगी है. खौस तौर पर दोपहर के समय गर्मी का असर बहुत ज्यादा महसूस हो रही है.



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