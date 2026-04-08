उत्तराखंड के पहाड़ों में कुदरत का कहर, मैदानों में भी ऑरेंज अलर्ट ने बढ़ाई चिंता, इन जिलों में अगले 48 घंटे बारिश-बर्फबारी!

Uttarakhand Weather Update 8 April 2026: उत्तराखंड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पूरी तरह से बरकरार है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिन तक राज्य के ऊंचाई वाले हिस्सों पर आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है. खासकर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चमोली में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को मौसम खराब रहेगा. इस दौरान मेघ गर्जन के साथ मौसमी गतिविधियां जारी रहेंगी. इस दौरान कई पर्वतीय स्थानों पर बर्फबारी की संभावना है. इन मौसमी गतिविधियों के कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी रहेगी. हालांकि, मैदानी हिस्सों पर शुष्क मौसम का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार 40-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिससे पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

उत्तराखंड के सभी जिलों में देर रात से रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. पहले तापमान 30 डिग्री के पार था, अब वो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है. मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चम्पावत और ऊधम सिंह नगर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यहां कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ तेज बारिश, आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40-50 किमी प्रति घंटा से बढ़कर 60 किमी प्रति घंटा तक की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना

इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश

नैनीताल, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर और टिहरी गढ़वाल में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी.

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अगले तीन दिन भारी

उत्तराखंड में मौसम अगले तीन दिन पूरे प्रदेश में उत्पात मचा सकता है. आईएमडी ने आज से अगले तीन दिन पूरे प्रदेश में बारिश की चेतावनी जारी की है. इसके साथ ही अलग-अलग इलाकों में 50 से 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों से सावधानी रखने की अपील की है.

ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी

मौसम विभाग के अनुसार, 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी बर्फबारी की संभावना बनी हुई है. केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली, गौरसों और चोपता जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार को बारिश के बाद हल्की बर्फबारी दर्ज की गई.केदारनाथ धाम में अभी भी करीब 4 फीट बर्फ जमी हुई है, जिससे वहां ठंड का असर बरकरार है. ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है और सर्दी एक बार फिर लौट आई है.

आने वाले दिन में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड में 10 अप्रैल तक मौसम का यही मिजाज बना रहेगा. पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहेगा.

क्या कहते हैं मौसम एक्सपर्ट्स?

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बदलाव के पीछे मुख्य वजह पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता है. विशेषज्ञों का कहना है कि जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है, तो यह अरब सागर और भूमध्यसागर क्षेत्र से नमी लेकर आता है. यही नमी बादलों का निर्माण करती है और बारिश का कारण बनती है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में बादल छाए रहे और बारिश हो रही है. साथ ही हिमालयी क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाओं ने तापमान में और गिरावट ला दी है.