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धामी ने युवाओं को दी सीख, दूसरे राज्यों में जाकर उत्तराखंड की संस्कृति भी बताएं

उत्तराखंड के युवा अब हरियाणा की संस्कृति, खेती, खेल और विकास से जुड़ी पहलों को करीब से समझेंगे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हरियाणा भ्रमण पर जा रहे युवाओं को शुभकामनाएं दीं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 29, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 06:48 PM IST
धामी ने युवाओं को दी सीख, दूसरे राज्यों में जाकर उत्तराखंड की संस्कृति भी बताएं

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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