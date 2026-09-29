धामी ने युवाओं को दी सीख, दूसरे राज्यों में जाकर उत्तराखंड की संस्कृति भी बताएं

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उत्तराखंड के युवा अब हरियाणा की संस्कृति, खेती, खेल और विकास से जुड़ी पहलों को करीब से समझेंगे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हरियाणा भ्रमण पर जा रहे युवाओं को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में इस तरह के दौरे से युवाओं को वहां की जीवनशैली, संस्कृति और विकास के कामों को जानने का मौका मिलता है.
दूसरे राज्यों से सीखने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के युवा दूसरे राज्यों में जाकर वहां की खासियतों और सरकारों की ओर से अपनाई जा रही अच्छी कार्यप्रणालियों को समझें. वहां से मिले उपयोगी अनुभवों को उत्तराखंड के संदर्भ में भी साझा करें. उन्होंने कहा कि इसी तरह दूसरे राज्यों के युवाओं को भी उत्तराखंड आने का मौका दिया जा रहा है, ताकि वे यहां की संस्कृति, पर्यटन, स्थानीय उत्पादों और विकास से जुड़ी पहलों को जान सकें.
सेवा संकल्प अभियान से जुड़ी पहल
धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य समाज के अलग-अलग वर्गों को सेवा, जनभागीदारी और विकसित भारत के संकल्प से जोड़ना है. युवाओं के बीच इस तरह का संवाद अलग-अलग राज्यों में हो रहे अच्छे कामों को समझने और अनुभव साझा करने का माध्यम बन सकता है.
खेती और खेल को करीब से जानें
मुख्यमंत्री ने हरियाणा जा रहे युवाओं से वहां की समृद्ध संस्कृति, इतिहास, खान-पान, खेल परंपरा और कृषि को करीब से देखने को कहा. उन्होंने युवाओं से स्थानीय खिलाड़ियों, किसानों और अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों से बातचीत करने की भी अपील की. इससे उन्हें वहां के अनुभवों और काम करने के तरीकों को समझने का अवसर मिलेगा.
दूसरे राज्यों में देवभूमि की पहचान
धामी ने कहा कि उत्तराखंड के युवा जब दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो वे राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भी अपनी पहचान रखते हैं. ऐसे में उन्हें उत्तराखंड की संस्कृति, लोकपर्वों, खान-पान, पर्यटन स्थलों, होम-स्टे, स्थानीय उत्पादों, मिलेट्स और हस्तशिल्प के बारे में भी लोगों को बताना चाहिए.
पर्यटन स्थलों की जानकारी पहुंचाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम के अलावा आदि कैलाश, जागेश्वर, कैंची धाम, शीतकालीन पर्यटन और साहसिक पर्यटन से जुड़े कई स्थल उत्तराखंड की पहचान हैं. इनकी जानकारी देश के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए. उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को दूसरे राज्यों में पहचान दिलाने में भी युवा भूमिका निभा सकते हैं.
सिर्फ भ्रमण नहीं, अनुभवों का आदान-प्रदान
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम केवल घूमने तक सीमित नहीं रहने चाहिए. इनके जरिए अलग-अलग राज्यों के युवाओं को एक-दूसरे की संस्कृति, विचारों और अनुभवों को समझने का मौका मिलना चाहिए. इससे युवाओं को देश की विविधता को करीब से जानने और अलग-अलग क्षेत्रों में हो रहे कामों से सीखने का अवसर मिलेगा.