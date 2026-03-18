काशी से उठी शिक्षा की क्रांति; 235 साल पुराने क्वींस इंटर कॉलेज में बेटियों के लिए 6 से 12 तक पूरी पढ़ाई मुफ्त!

Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पीएमश्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए बेटियों को कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा देने की शुरुआत की है. लगभग 235 वर्ष पुराने इस प्रतिष्ठित संस्थान में इस सत्र से प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी. यह कदम बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है.

क्या हैं पूरी बात ?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पहले यह कॉलेज केवल लड़कों के लिए था, लेकिन पिछले सत्र से यहां छात्राओं के लिए भी शिक्षा शुरू की गई. अब इसे एक कदम आगे बढ़ाते हुए बेटियों के लिए पूरी तरह नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है. इस योजना को सफल बनाने में वाराणसी जिला प्रशासन, माध्यमिक शिक्षा परिषद, विद्यालय के पूर्व छात्र और काशी के गणमान्य नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान है.

नई व्यवस्था बना उत्त्साह का कारण

इस नई व्यवस्था से छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. कई छात्राओं ने बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यह पहल उनके सपनों को पूरा करने में मददगार साबित होगी. प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. कक्षा 6 से 8 तक की छात्राएं बिना प्रवेश परीक्षा के सीधे फॉर्म भरकर दाखिला ले सकती हैं, जबकि कक्षा 9 और 11 में प्रवेश के लिए एंट्रेंस परीक्षा देनी होगी. विद्यालय प्रशासन को उम्मीद है कि इस वर्ष 500 से अधिक छात्राएं यहां शिक्षा ग्रहण करेंगी. ऐतिहासिक गौरव से भरपूर यह संस्थान अब एक मॉडल विद्यालय बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. यहां से शिक्षा प्राप्त कर चुके कई छात्र देश के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं. अब यह नई पहल बेटियों के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभाएगी.

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