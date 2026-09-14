वाराणसी में जलभराव पर योगी सरकार की सख्ती, पंप बंद रखने पर अधिशासी अभियंता निलंबित

सरकार के मुताबिक भारी बारिश के दौरान समय पर पंप नहीं चलने से सीवर लाइनों पर दबाव बढ़ा और शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी. इसके अलावा चौकाघाट सीवेज पंपिंग स्टेशन पर नदी के बैकफ्लो को रोकने के लिए जरूरी गेट या बैरियर लगाने से जुड़ा आकलन और कार्ययोजना भी तैयार नहीं की गई थी. उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने की बात जांच में सामने आई है. सरकार ने इसे जनसुविधाओं से जुड़ी जिम्मेदारी में लापरवाही माना है.