Add Zee Business As A Preferred Source
App

वाराणसी में जलभराव पर योगी सरकार की सख्ती, पंप बंद रखने पर अधिशासी अभियंता निलंबित

वाराणसी में जलभराव की समस्या को लेकर योगी सरकार ने कार्रवाई की है. उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय के निर्माण खंड में तैनात अधिशासी अभियंता पवन कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 14, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:14 PM IST
वाराणसी में जलभराव पर योगी सरकार की सख्ती, पंप बंद रखने पर अधिशासी अभियंता निलंबित

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एक्टर राजपाल यादव के भाई पर गरीब की झोपड़ी जलाने का आरोप, जमीन विवाद को लेकर बवाल
2
3
4
5