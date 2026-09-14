वाराणसी में जलभराव पर योगी सरकार की सख्ती, पंप बंद रखने पर अधिशासी अभियंता निलंबित

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वाराणसी में जलभराव की समस्या को लेकर योगी सरकार ने कार्रवाई की है. उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय के निर्माण खंड में तैनात अधिशासी अभियंता पवन कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है. प्रथम दृष्टया जांच में 3 और 4 सितंबर को चौकाघाट सीवेज पंपिंग स्टेशन और गोईठहां एसटीपी के पंप बंद रखे जाने की बात सामने आई है. मामले में विभागीय अनुशासनिक जांच भी शुरू की गई है.
सरकार के मुताबिक भारी बारिश के दौरान समय पर पंप नहीं चलने से सीवर लाइनों पर दबाव बढ़ा और शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी. इसके अलावा चौकाघाट सीवेज पंपिंग स्टेशन पर नदी के बैकफ्लो को रोकने के लिए जरूरी गेट या बैरियर लगाने से जुड़ा आकलन और कार्ययोजना भी तैयार नहीं की गई थी. उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने की बात जांच में सामने आई है. सरकार ने इसे जनसुविधाओं से जुड़ी जिम्मेदारी में लापरवाही माना है.
पंप बंद रखने पर हुई कार्रवाई
3 और 4 सितंबर को चौकाघाट सीवेज पंपिंग स्टेशन और गोईठहां एसटीपी पर मौजूद पंप बंद रखे गए. बारिश के दौरान पंपों का संचालन नहीं होने से सीवर व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा. इसके बाद वाराणसी के कई निचले इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई. इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. शासन की ओर से कहा गया है कि जनसुविधाओं से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी.
मंत्री ने मौके पर जताई नाराजगी
नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने 12 और 13 सितंबर को वाराणसी का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने जलभराव प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को जल निकासी की व्यवस्था युद्धस्तर पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. निरीक्षण के दौरान जलभराव की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी. इसके बाद अधिशासी अभियंता पर निलंबन की कार्रवाई हुई है.
जांच अधिकारी भी नियुक्त किया गया
पवन कुमार गुप्ता के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के नियम-7 के तहत अनुशासनिक जांच बैठाई गई है. मुख्य अभियंता क्रय, उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी बनाया गया है. निलंबन अवधि में पवन कुमार गुप्ता को मुख्य अभियंता कानपुर क्षेत्र के कार्यालय से संबद्ध किया गया है. उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. सरकार ने इस कार्रवाई के जरिए साफ किया है कि जनसमस्याओं से जुड़े मामलों में लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.