क्या कभी सोचा है मरते वक्त इंसान के दिमाग में क्या चलता है? वैज्ञानिकों ने लगाया पता, जानें चौंकाने वाले राज

What do Dying People Think: हम सभी के मन में कम से कम एक बार यह बात जरूर आई होगी कि मरते वक्त इंसान के दिमाग में क्या चलता है? क्या उसे दर्द होता है या अपने घर परिवार को छोड़ने का दुख? अगर आपको भी इन सवालों का जवाब नहीं मिल सका है तो एस्‍टोनिया की यूनिवर्सिटी ऑफ तारतू के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया है. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, डॉ. रॉल विसेंट नाम के एक विशेषज्ञ ने 87 साल के एक बूढ़े आदमी पर एक एक्सपेरिमेंट किया. यह बुजुर्ग मिर्गी से पीड़ित था. उसरे मरने से कुछ समय पहले EEG मशीन से बुजुर्ग के दिमाग की रिकॉर्डिंग की गई.

ईईजी मशीन से जोड़ा गया शख्स का दिमाग

ईईजी मशीन की मदद से ही पहली बार किसी मरते हुए व्यक्ति के दिमाग की हरकतों को रिकॉर्ड किया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिसर्चर्स ने बताया कि जिस बुजुर्ग के दिमाग को रिकॉर्ड किया गया, उसे हार्ट अटैक आया था. इस दौरान उसका दिमाग EEG मशीन से कनेक्ट रखा गया था.

कुछ ऐसी बनीं वेव्स

इस मशीन के जरिये पता लगा कि मरते समय शख्‍स के दिमाग में कुछ एक्टिविटी हुईं. रिकॉर्ड‍िंग को दोबारा देखा गया तो पता हैरान करने वाले तथ्य दिखे. बताया जा रहा है कि शख्स के दिमाग में एक्टिविटी के दौरान जो वेव दिखीं, वह एकदम वैसी ही थीं जैसी कोई सपना देखते टाइम बनती हैं.

900 सेकंड के लिए हुई रिकॉर्डिंग

बताया गया कि एक व्यक्ति मरते समय कुछ समय के लिए अपने पूरी जिंदगी को याद करता है. जानकारी के मुताबिक, मरीज के मौत के समय करीब 900 सेकंड्स की रिकॉर्डिंग हुई थी. इस रिसर्च में पता लगा कि जब तक मरीज का दिल धड़कता रहा, उसके दिमाग में तरंगे भी बनती रहीं. उन तरंगों से पता चला कि मरीज कोई सपना देख रहा है या अपनी पुरानी यादें जी रहा है. मौत करीब आई तो ये वेव भी कम होने लगीं.

इन चीजों में भी मिलेगी मदद

मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए यह भी पता चला है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस एक्सपेरिमेंट से रिसर्च के कई और रास्ते खुल जाएंगे. इससे यह भी पता लग सकता है कि इंसान के शरीर का कौन सा ऑर्गेन मौत के बाद कितनी देर में डोनेट किया जा सकता है. इसके अलावा यह एक्सपेरिमेंट मेंटल एक्टिविटी के बारे में समझ विकसित करने के लिए भी मदद करेगा.

