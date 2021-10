180KM प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती कार में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने क्यों लगायी चाय पीने की शर्त? जानें

ZEE Building New India UP: जी मीडिया के कार्यक्रम Building New India UP में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब इतने मजेदार दिए. ऐसे ही एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाइवे पर तेज रफ्तार कार में चाय पीने के किस्से को शेयर किया...

दरअसल, उनसे सवाल किया गया था कि अच्छा काम नहीं करने वाले आपसे डरते भी होंगे. आप हाइवे पर गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर चाय का प्याला भी रख देते हैं और कहते हैं कि गिरना नहीं चाहिए. इसके जवाब में गडकरी ने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ निर्माण किया था जो मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने उसे तुड़वा दिया था. इसलिए अब लोग समझते हैं कि कैसा काम होना चाहिए.

300-400 किलोमीटर तक महिलाओं के लिए टॉयलेट और बच्चों को फीडिंग कराने की जगह नहीं है, इसलिए टॉयलेट और स्पेशल फीडिंग रूम बनाए गए हैं. इसके साथ ही ट्रक ड्राइवर्स के लिए टॉयलेट बनवाएं हैं भले उनसे 5 रुपये लो. बात पैसे की नहीं है, क्लीननेस चाहिए.

गडकरी ने आगे कहा कि मैं मुंबई पुणे हाइवे का सेक्शन चेक करने गया था. मैंने उस सेक्शन की टेस्टिंग के समय एचसीसी कंपनी के लोगों से कहा कि मैं 120-130 की स्पीड पर कार में थरमस से चाय निकालकर पीऊंगा और अगर चाय गिरी तो छोड़ूंगा नहीं. इससे सब टेंशन में आ गए लेकिन मैंने चाय पी और चाय नहीं गिरी तो मुझे खुशी हुई की काम अच्छा हुआ है. अभी दिल्ली मुंबई हाइवे की टेस्टिंग के दौरान भी मैंने ड्राइवर को कहा कि स्पीड बढ़ाओ. 180 की स्पीड पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई. तो मतलब काम बढ़िया किया है.

नए नए आइडिया आपको कैसे आते हैं?

ग्रास रूट पर काम करने वाले को समझ आता है. मैं आज भी मुंबई जाता हूं तो रात को सिक्योरिटी छोड़कर पानी पूरी, पावभाजी खाने फुटपाथ जाता हूं. मैं नेचुरली छोटे-छोटे लोगों की समस्याएं समझता हूं. इसलिए उसको कैसा पूरा करना है, जब इसका प्रश्न उठता है तो जवाब भी मिलता है. उससे ही आइडिया आते हैं.

180 की स्पीड से दौड़ाई थी गाड़ी

बता दें कि करीब एक महीने पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलवाकर स्पीड टेस्ट लिया. वह खुद कार में बैठे थे और ड्राइवर एक्सीलेटर दबाता चला गया. टॉप स्पीड 180 किलोमीटर तक पहुंचा और कार एकदम रोड से चिपककर चलती दिखी. इसका वीडियो भी वायरल हुआ था.

