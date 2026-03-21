40 हजार की सुपारी देकर पति की हत्या: उन्नाव में खून से लथपथ खेत में मिले युवक के शव के मामले में बड़ा खुलासा

ज्ञानेंद्र प्रताप /उन्नाव: उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तीन दिन पहले गेहूं के खेत में रक्तरंजित हालत में मिले युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पति के अवैध संबंधों व घरेलू कलह से परेशान पत्नी ने दो युवकों को 40 हजार की सुपारी देकर अपनी मौजूदगी में हत्या करवा दी थी, और शव को गेहूं के खेत में छिपाकर दोनों सुपारी किलर के साथ भाग गई . SSP जेपी सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने SOG और सर्विलांस टीम की मदद से हत्या आरोपी पत्नी और दोनों सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों को जिला कारागार भेजा गया है. FIR दर्ज कर पुलिस की जांच जारी है.

क्या है पूरा मामला

उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र के थानखेड़ा गांव का रहने वाला श्रीकांत लोधी 17 मार्च की शाम घर से लापता हो गया था. परिजनों ने 18 मार्च को अजगैन कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो 19 मार्च को UP 112 पर सूचना आई कि राजेश यादव (निवासी चमरौली थाना अजगैन जनपद उन्नाव) के खेत में एक शव पड़ा हुआ है. सूचना पर अजगैन कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराई. पुलिस शिनाख्त में शव श्रीकांत का निकला. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और जांच शुरू की.

साक्ष्यों से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

म्रतक की मां सुन्दारा की तहरीर पर FIR दर्ज कर पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस को चौंकाने वाले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हाथ लगे. SSP जेपी सिंह ने SOG और सर्विलांस टीम को खुलासे में लगाया. साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी सुखरानी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. पुलिस की पूछताछ में सुखरानी ने हैरान करने वाला खुलासा किया.

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पति की मारपीट और क्लेश से परेशान थी- पत्नी

सुखरानी ने बताया कि मैं पति से परेशान थी. जिसका सम्बन्ध किसी दूसरी महिला से था जो आये दिन शराब के नशे में मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ मारपीट करता था, जिससे तंग आकर मैंने अंकित यादव और मोहित सिंह के साथ मिलकर पति को जान से मारने की प्लानिंग की.

40 हजार में हुआ पति की हत्या का सौदा

हत्या के लिए अंकित यादव और मोहित सिंह से 40 हजार रुपये में सौदा तय हुआ. 17 मार्च को रात करीब 8.30 बजे श्रीकांत को लेकर चमरौली गांव निवासी राजेश यादव के गेहूं के खेत के पास लेकर पहुंची. जहां पर पहले से मौजूद मोहित सिंह और अंकित यादव ने मेरे सामने मेरे पति श्रीकान्त उर्फ जंगली के दोनों हाथ पीछे के तरफ करके कपडे से बांध दिये और हत्या कर दी. इसके बाद घटनास्थल से फरार हो गए .

साजिशकर्ता सुखरानी ने बताया कि हत्या की वारदात के बाद दोनों को 40 हजार की रकम देकर वहां से चली गई. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्नाव जिला कारागार भेज दिया है.

पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 हजार से ज्यादा की नगदी और मोबाइल बरामद किए हैं.

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