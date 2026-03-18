ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में लापरवाही की इंतहा, 40 मिनट तक 5 साल के बच्चे संग लिफ्ट में फंसी रही महिला; नहीं मिली मदद

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में लापरवाही देखने को मिली है. यहां एक महिला अपने पांच साल के बच्चे के साथ करीब 40 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही, लेकिन समय पर उसे कोई मदद नहीं मिली. बताया जा रहा है कि लिफ्ट में फंसने के बाद महिला ने मदद के लिए अलार्म बजाया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ.

क्या है ये पूरा मामला?

यह लापरवाही वाली घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट की विहान ग्रीन सोसाइटी की है. जानकारी के मुताबिक, महिला अपने बच्चों को स्कूल से लेकर घर लौट रही थी. बेसमेंट से लिफ्ट में सवार होकर ऊपर जाते समय अचानक बिजली चली गई. बिजली जाते ही लिफ्ट छठे और सातवें फ्लोर के बीच में अटक गई, जिससे महिला और उसका बच्चा अंदर फंस गए.

समय पर नहीं मिली महिला को मदद

लिफ्ट फंसने के बाद महिला ने कुछ देर इंतजार किया, फिर दरवाजा न खुलने पर अलार्म बजाया. आरोप है कि अलार्म बजने के बाद भी काफी देर तक कोई मदद नहीं मिली. घबराई हुई महिला ने अपने घर फोन किया, जिसके बाद परिजनों को घटना की सूचना मिली और परिजनों ने सोसाइटी के मेंटेनेंस स्टाफ को जानकारी दी.

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सोसाइटी में रहने वाले नाराज

सोसाइटी के लोगों का कहना है कि घटना के समय कोई लिफ्ट ऑपरेटर मौजूद नहीं था. बाहर से ऑपरेटर को बुलाने में लगभग 15 से 20 मिनट लगा. इसी वजह से महिला और उसका बच्चा करीब 40 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे. इस दौरान बच्चा डरकर रोने लगा. घटना के बाद सोसाइटी में रहने वालों में काफी नाराजगी देखी जा रही है.

सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

ये पहली बार नहीं है जब लिफ्ट में किसी के फंसने की खबर सामने आई है. इससे पहले भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लिफ्ट खराब होने की घटनाएं लगातार होती रही हैं. लोगों का आरोप है कि बिल्डर हर महीने लाखों रुपये का मेंटेनेंस शुल्क वसूलते हैं, लेकिन सुरक्षा और सुविधाओं पर ध्यान नहीं देते. इन लगातार हो रही घटनाओं से सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.

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