यूपी के 50% से ज्यादा स्टार्टअप की कमान महिलाओं के हाथ में, योगी ने बताया क्या बदला

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. इस मौके पर उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार के प्रयासों का जिक्र किया. मुख्यमंत्री के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 50 फीसदी से ज्यादा स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं. उन्होंने इसे प्रदेश में महिलाओं के लिए बढ़ते अवसरों से जोड़कर देखा.
महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ने का दावा
सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर कहा कि 2017 से पहले जिन बेटियों के लिए घर से बाहर निकलना चुनौती थी. आज वही महिलाएं अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं. उनके मुताबिक प्रदेश में महिला कार्यबल की भागीदारी पहले करीब 12 फीसदी थी. अब यह बढ़कर 36 फीसदी से ज्यादा हो गई है. मुख्यमंत्री ने इसे महिलाओं के बढ़ते भरोसे और काम के नए अवसरों का संकेत बताया.
नाइट शिफ्ट में भी काम कर रहीं महिलाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं अब नौकरी और कारोबार के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं. उन्होंने नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है. सरकार का कहना है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.
माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर जोर
योगी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी योजनाएं भी अहम हैं. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और पोषण अभियान के जरिए माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है. सरकार के मुताबिक इन योजनाओं का मकसद गर्भवती महिलाओं, माताओं और शिशुओं को जरूरी सहायता उपलब्ध कराना है.
बेटियों की पढ़ाई और भविष्य के लिए योजनाएं
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और सुकन्या समृद्धि योजना का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से बेटियों के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देने में मदद मिलती है. इसके साथ ही मिशन शक्ति, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और ऑपरेशन कायाकल्प जैसी पहलों के जरिए महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा तथा शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है.
कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाएं
सीएम योगी ने सेफ सिटी, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना और लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर वर्किंग वुमन हॉस्टल जैसी पहलों को भी गिनाया. उनके मुताबिक इनका उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल, आने-जाने की सुविधा और कामकाजी महिलाओं को रहने की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराना है. सरकार महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के साथ आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है.
सशक्त नारी से विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ‘सशक्त नारी-समृद्ध उत्तर प्रदेश’ की सोच के साथ काम कर रही है. उन्होंने महिलाओं की भागीदारी को विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य से जोड़ा. उनके मुताबिक महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और आगे बढ़ने के अवसर मिलना प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है.