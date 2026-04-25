ममता के राज में हिंदुओं के कत्लेआम पर सिल जाते हैं होंठ.. बागदा में जमकर गरजे CM योगी

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बागदा विधानसभा पहुंचे तो माहौल बिलकुल अलग हो गया. केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर की मौजूदगी में भाजपा उम्मीदवार सोमा ठाकुर के समर्थन में उतरी भीड़ का जोश देखने लायक था. सीएम योगी ने मंच संभालते ही सीधे तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के उस 'सिंडिकेट' पर हमला बोला जिसने सालों से बंगाल की राजनीति को अपने शिकंजे में कस रखा है. उन्होंने दो टूक कहा कि अब समय आ गया है जब टीएमसी के गुंडों से पाई-पाई का हिसाब चुकता किया जाएगा.

'पंचर बनाने का ठिकाना ढूंढ रहे हैं गुंडे'

सीएम योगी के भाषण का सबसे चर्चित हिस्सा वो था जब उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं के भविष्य पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत की आहट सुनते ही टीएमसी के गुंडों में खलबली मच गई है. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि इन गुंडों को समझ आ गया है कि अब दादागिरी नहीं चलेगी. इसलिए ये अभी से ढूंढ रहे हैं कि कहां जाकर पंचर की दुकान खोलनी है. लेकिन ये जान लें 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो इन्हें छिपने का ठिकाना नहीं मिलेगा. हम इन्हें पाताल से भी खोज निकालेंगे.

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हिंदुओं के कत्लेआम पर टीएमसी की चुप्पी पर सवाल

सीएम योगी ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तो टीएमसी के नेताओं के होंठ सिल जाते हैं. उनके मुंह से सहानुभूति का एक शब्द तक नहीं निकलता. उन्होंने कहा कि बंगाल को टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के उस गठजोड़ से मुक्त कराना जरूरी है.. जो केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए बहुसंख्यक समाज की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं. उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि पहले चरण के मतदान ने साफ कर दिया है कि बंगाल अब अंधकार से मुक्ति चाहता है.

ग्रोथ इंजन से लेकर 'पहचान के संकट' तक का सफर

योगी ने भावुक होते हुए कहा कि जिस बंगाल को कभी भारत का 'ग्रोथ इंजन' और 'सांस्कृतिक राजधानी' कहा जाता था. आज वह अपनी पहचान के लिए मोहताज है. उन्होंने कहा कि यह महापुरुषों और क्रांतिकारियों की धरती है, लेकिन आज यहां नौजवानों के पास नौकरी नहीं है. किसान रो रहा है और उद्योग बंद हो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सैंड (रेत), लैंड (जमीन) और कैटल (मवेशी) माफियाओं ने पूरे प्रदेश को खोखला कर दिया है. योगी ने वादा किया कि डबल इंजन सरकार आते ही इन माफियाओं का वही हश्र होगा जो यूपी में हुआ है.

सीएए और मतुआ समुदाय का स्वाभिमान

मतुआ समुदाय के गढ़ में बोलते हुए योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि 1947 और 1971 में विस्थापित होकर आए शरणार्थियों को कांग्रेस और टीएमसी ने कभी अपना नहीं माना. लेकिन पीएम मोदी ने सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) लाकर मतुआ समुदाय और अन्य शरणार्थियों को भारत का सम्मानजनक नागरिक बनने का अधिकार दिया. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि यूपी के लखीमपुर खीरी में उन्होंने खुद बंगाली परिवारों को जमीन के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र सौंपे हैं.. जो पहले नामुमकिन लगता था.

घुसपैठ पर लगाम और सुरक्षा की गारंटी

सीएम योगी ने सुरक्षा के मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार आने का मतलब है कि बांग्लादेशी घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम. उन्होंने कहा कि भाजपा केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि भारत माता को मजबूती देने के लिए लड़ रही है. भाजपा की सरकार आते ही यहां विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और महिलाओं व वंचितों को उनका असली अधिकार मिलेगा. उन्होंने अंत में जनता से आह्वान किया कि इस बार 'खेला' नहीं बल्कि विकास और सुरक्षा का 'सुशासन' चुनना है.