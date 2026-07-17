हमें जिन्ना नहीं, गन्ना पसंद है.. बिजनौर में सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, 1003 करोड़ की सौगात

बिजनौरः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बिजनौर दौरे के दौरान जिले को 1003 करोड़ रुपये से अधिक की 76 विकास परियोजनाओं की सौगात दी. उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, नियुक्ति पत्र और स्वीकृति पत्र भी वितरित किए. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उन्हें पदक प्रदान किए. विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ मुख्यमंत्री का संबोधन राजनीतिक रूप से भी काफी चर्चा में रहा. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कानून-व्यवस्था, गन्ना किसानों, विकास, भ्रष्टाचार और समाज को बांटने की राजनीति जैसे मुद्दों पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं.