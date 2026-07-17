हमें जिन्ना नहीं, गन्ना पसंद है.. बिजनौर में सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, 1003 करोड़ की सौगात

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बिजनौरः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बिजनौर दौरे के दौरान जिले को 1003 करोड़ रुपये से अधिक की 76 विकास परियोजनाओं की सौगात दी. उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, नियुक्ति पत्र और स्वीकृति पत्र भी वितरित किए. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उन्हें पदक प्रदान किए. विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ मुख्यमंत्री का संबोधन राजनीतिक रूप से भी काफी चर्चा में रहा. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कानून-व्यवस्था, गन्ना किसानों, विकास, भ्रष्टाचार और समाज को बांटने की राजनीति जैसे मुद्दों पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं.
'जो बिजनौर आने से बचते थे, अपशगुन वे खुद थे'
सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री बिजनौर आने से बचते थे और इसे अपशगुन मानते थे. उन्होंने कहा कि वास्तव में अपशगुन यह पवित्र भूमि नहीं बल्कि वे लोग थे जो यहां आने से कतराते थे. उन्होंने कहा कि यह वही धरती है जहां भगवान श्रीकृष्ण महात्मा विदुर के घर साग खाने पहुंचे थे और जहां मां गंगा का पावन आशीर्वाद मिलता है. ऐसी पवित्र भूमि को अपशगुन कहना उचित नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि आज बिजनौर विकास, समृद्धि और नई संभावनाओं की पहचान बन चुका है.
हमें जिन्ना नहीं.. गन्ना पसंद है
सीएम योगी के भाषण का सबसे चर्चित हिस्सा तब आया जब उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को दंगा, गुंडाराज और माफियाराज वाला उत्तर प्रदेश पसंद था.. जबकि उनकी सरकार किसानों और विकास की राजनीति करती है. उन्होंने कहा कि हमें जिन्ना नहीं, गन्ना पसंद है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गन्ना किसानों के हितों को प्राथमिकता दी है. गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया, किसानों का बकाया भुगतान तेज किया गया और चीनी उद्योग को मजबूती देने के लिए कई फैसले लिए गए. उनका कहना था कि सरकार की प्राथमिकता किसान, नौजवान और व्यापारी हैं, न कि अपराधी और माफिया.
गन्ना किसानों से लेकर कारोबारियों तक का किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले किसान वर्षों तक अपने गन्ने के भुगतान का इंतजार करते थे. नई गन्ना किस्में किसानों तक नहीं पहुंचती थीं और खेती लगातार घाटे का सौदा बनती जा रही थी. उन्होंने दावा किया कि अब समय पर भुगतान, बेहतर समर्थन और नई तकनीकों के कारण किसानों की स्थिति में सुधार आया है. साथ ही उन्होंने कहा कि आज व्यापारी भी बिना किसी डर के कारोबार कर रहे हैं और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं.
बिजनौर को मिलेगा नर्सिंग कॉलेज
मुख्यमंत्री ने बिजनौर के लिए कई नई घोषणाएं भी कीं. उन्होंने कहा कि जिले में मेडिकल कॉलेज के बाद अब नर्सिंग कॉलेज भी बनाया जाएगा. इससे खासकर जिले की बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से जोड़ते हुए हरिद्वार तक विस्तार देने की दिशा में काम कर रही है. उनका कहना था कि इससे जिले में उद्योग, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
अब अपराध नहीं..
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले बिजनौर की पहचान अपराध और माफिया के कारण होती थी. उन्होंने वर्ष 2016 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक अधिकारी और उनकी पत्नी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी. उन्होंने दावा किया कि आज प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और बिजनौर भी माफिया और संगठित अपराध से काफी हद तक मुक्त होकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है.
समाज को बांटने वालों से सावधान रहने की अपील
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में लोगों से सामाजिक एकता बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल समाज को जाति और दूसरे मुद्दों के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता को ऐसे प्रयासों से सतर्क रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचाना है. किसानों की कर्जमाफी, गरीबों को आवास, पेंशन, दुर्घटना बीमा और अन्य कल्याणकारी योजनाएं इसी सोच का हिस्सा हैं.
अब सरकारी पैसा सीधे लोगों के खाते में पहुंच रहा है..
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी विपक्ष पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि पहले केंद्र से भेजा गया पैसा जरूरतमंदों तक पूरा नहीं पहुंचता था. बीच में ही बड़ी रकम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी. उन्होंने कहा कि अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) व्यवस्था लागू होने के बाद किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दूसरी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रही है. राशन वितरण व्यवस्था भी पूरी तरह डिजिटल निगरानी में है.
विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने देगी. उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि जहां भी सड़क, पुल या फ्लाईओवर जैसी परियोजनाओं की जरूरत हो, उसका प्रस्ताव भेजा जाए. उन्होंने मंच से ही कहा कि प्रस्ताव मिलते ही सरकार निर्माण कार्य को मंजूरी देगी. उनका कहना था कि प्रदेश के हर जिले में बेहतर सड़क संपर्क, आधुनिक सुविधाएं और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार लगातार काम कर रही है.
कई लाभार्थियों को मिला योजनाओं का लाभ
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र, आर्थिक सहायता और स्वीकृति पत्र भी दिए. इनमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन जैसी योजनाओं के लाभार्थी शामिल रहे.