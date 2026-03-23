योगी कैबिनेट में 35 प्रस्ताव पास, यूपी में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय, गोरखपुर को मिला बड़ा तोहफा

UP Cabinet Decision: उत्तर प्रदेश का गोरखपुर सोलर सिटी बनेगा. योगी सरकार गोरखपुर के चिलुआताल में 20 मेगावॉट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने जा रही है. सोमवार को योगी कैबिनेट में 35 प्रस्ताव पास हुए. योगी कैबिनेट में किसानों, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए.

35 प्रस्तावों पर लगी मुहर

दरअसल, सोमवार को योगी कैबिनेट की बैठक आयाजित की गई. इसमें 35 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. योगी कैबिनेट ने नगर विकास और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन फैसलों पर मुहर लगाई. प्रदेश के शहरों को स्मार्ट बनाने से लेकर बिजनेस पार्क और लॉजिस्टिक हब विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं. नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने के लिए नवयुग नगर पालिका योजना शुरू करेगी.

गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय

इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है. पिछले साल की तुलना में 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है. 30 मार्च 2026 से 15 जून 2026 तक गेहूं खरीद की जाएगी. प्रदेश में 8 क्रय एजेंसियों द्वारा खरीद की जाएगी. सभी 75 जिलों में 6500 क्रय केंद्र खुलेंगे. प्रदेश में एफसीआई, यूपी मंडी परिषद, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, नैफेड, एनसीसीएफ के जरिए खरीद की जाएगी.

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घाटमपुर पॉवर प्लांट में तीसरी यूनिट जल्द शुरू होगी

इसके अलावा घाटमपुर पॉवर प्लांट में 660 मेगावॉट की तीन यूनिट लगाने का प्रावधान था. 2 यूनिट शुरू हो चुकी है. तीसरी जल्द ही शुरू होने वाली है. इस प्लांट के लिए 2016 में भारत सरकार द्वारा झारखंड के दुमका में पछवारा कोल माइन एलॉट किया गया था. इस कोल माइन के विकास के खर्च के लिए 2242.90 करोड़ रुपये राशि को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. वहीं, रामनगरी अयोध्या के बाद गोरखपुर शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चिलुआताल में 20 मेगावॉट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

औरैया और खुर्जा में फ्लोटिंग सोलर प्लांट

उत्तर प्रदेश में 2 फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं. औरैया में एनटीपीसी द्वारा 20 मेगावाट का और खुर्जा में टीएचडीसी ने 11 मेगावॉट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है. गोरखपुर के फ्लोटिंग सोलर प्लांट को कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा. जिला मुख्यालय के नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने के लिए बजट में "नवयुग पालिका योजना" के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. बता दें कि प्रदेश के 75 जनपदों में 17 नगर निगम है.

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