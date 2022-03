योगी सरकार ने The Kashmir Files को किया टैक्स फ्री, क्यों भड़क गए जयंत चौधरी?

Jayant Chaudhary on The Kashmir Files: डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnigotri) की बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Films) को उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है. हालांकि, कुछ लोग सरकार के इस फैसले से खुश नहीं हैं. इन्हीं में से एक हैं राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी (Jayant Chaudhary). जयंत का कहना है कि किसी मूवी को टैक्स फ्री करने के बजाय सरकार को जनता के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने चाहिए...

रालोद अध्यक्ष ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर अपना यह विचार पोस्ट किया. बता दें, भाजपा शासित राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है. इनमें उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा शामिल हैं.

यह था जयंत चौधरी का ट्वीट

गौरतलब है कि रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा है, "डीज़ल-पेट्रोल पर शुल्क घटाओ, किसान के ट्रैक्टर और उपकरण पर टैक्स घटाओ. सिनेमा, फिल्म को टैक्स फ्री घोषित करने का क्या अर्थ है?" कहा जा सकता है कि जयंत का यह ट्वीट द कश्मीर फाइल्स को लेकर ही आया है. मालमू हो, यह फिल्म कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती है.

डिप्टी सीएम ने भी देखी फिल्म

यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य निदेशक विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स देखी. उन्होंने यह मूवी देखने के बाद जनता से भी देखने की अपील की. मूवी के बाद उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट कर लिखा कि इस फिल्म को देखकर रूह कांप जाएगी. उन्होंने आगे लिखा कि यह फिल्म कश्मीरी पंडितों का दर्द, भारत मां का दर्द बयां करती है. यह दर्द पंडितों के वापस कश्मीर में सकुशल बसने पर ही शांत होगा. इसलिए डिप्टी सीएम ने अपील की है कि मूवी जरूर देखें. साथ ही उन्होंने डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और टीम को बधाई भी दी है.

